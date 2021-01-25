درية شرف الدين: دور مدينة الإنتاج الإعلامي "مقتصر" على تأجير إستديوهاتها

وجهت درية شرف الدين رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب، اللوم لاسامه هيكل وزير الدوله لشؤن الإعلام ، على ما وصل الية الإعلام المصري ، ولا سيما أننا نتحدث عن إعلام الدوله فكرة أن إعلام الدوله لم يعد موجود لدي المواطن فى الشارع المصري رغم عودة وزارة الدوله لشؤن الاعلام ، مشيره إلى أنه لا أحد يقبل على مشاهدة الاعمال الدرامية ، ولا تقوم الوزارة بانتاج أعمال درامية يتم الإستفادة منها





كما إنتقدت شرف الدي ن"قصر" دور مدينة الانتاج الاعلامي في تأجير الاستديوهات دون الإنتاج الدرامي أو البرامجي وشددت على ضرورة التدريب لمتحدثي الوزارات ونوهت عن العلاقة المتوترة بين الوزير والمؤسسات الاعلامية وهو امر لا يجوز ، مؤكدة على تساؤلات أعضاء اللجنة بشأن السبب فى عدم ظهور الوزراء فى القنوات المملوكة للدوله ، وعدم جاذبية المحتوي .





قال النائب نادر مصطفي امين سر لجنة الاعلام أن هناك تباعد بين الهيئات الإعلامية الثلاث ، لافتا أن الوزير اسند بالأمر المباشر حيث تم شراء شقق العجوزة من "ط ن " وايضا مدينة الماجيك لاند رغم صرف 16 مليون عليها لاعادة تشغيلها إلا أنه تم إسنادها بالامر المباشر لاحد المستثمرين .





واضاف نادر مصطفي فى كلمتة خلال إجتماع لجنة الثقافة والاعلام برئاسة درية شرف الدين ، أن هناك إهدار مال عام بخصوص فندق موفنبيك مدينة الانتاج الاعلامي ، لافتا أن الجهاز المركزي للمحاسبات طلب أكثر من مرة معلومات وتقارير مالية عن مدينة الانتاج الاعلامي ولم يتم الرد علية وهناك تعامل بالامر المباشر في معظم التعاملات ولدينا مستندات تؤكد ذلك





ومن جانبة طالب يوسف الحسينى وكيل لجنة الاعلام ، طالب بتوضيح دور وزير الاعلام وصلاحياته ؟ ومن خلال معرفتنا لصلاحيتك هنقدر نعرف هل ممكن ان نحقق ارباح او حتى نصل لحد التكلفة فى الخسائر المستمرة .





ومن جانبة قال تامر عبد القادر وكيل لجنة الثقافة والاعلام ، أن أسامه هيكل كان يعلم حجم الديون على المؤسسات الاعلامية المملوكة للدوله ويعلم ان اغلبها فؤائد وسبق ان قلت انه من الخطا ان نعامل اعلام الدولة بمبدا المكسب والخسارة ،قائلا: أنت خرجت من البرلمان وتعلم حجم الخسائر التي لحقت بالمؤسسات الاعلامية لماذا لم تتحرك لحل هذه المشكلات.