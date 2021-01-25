بتقدير جيد .. تعرف على الأوراق والشروط المطلوبة للتقديم فى الدراسات العليا بآداب حلوان

تستمر كلية الآداب بجامعة حلوان فى أعمال استقبال طلبات الالتحاق من الطلاب الراغبين في عمل دراسات العليا بالكلية و الانضمام لبرامجها الدراسية واستكمال دراستهم للحصول على درجتي الماجيستير والدكتوراه وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، والدكتورة منى فؤاد عطية، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة مها حسنى، القائم بعمل عميد كلية الآداب.





وكشف مسئول شئون الدراسات العليا والبحوث بكلية الآداب بجامعة حلوان لـ "صدى البلد"، عن الاوراق المطلوبة الالتحاق فى أقسام كلية الآداب وبرامجها المختلفة ، وقد جاءت الشروط كالآتى:





1- أصل شهادة الليسانس بتقدير جيد على الأقل لمرحلة الماجستير، تقدير مقبول لمرحلة الدبلوم .





2- أصل شهادة بيان تقديرات الأربع سنوات لمرحلة الماجستير والدبلوم .





3- أصل شهادة الميلاد كمبيوتر .





4- صورة البطاقة الشخصية .





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5- أصل شهادة التجنيد بالنسبة للذكور .





6- أصل شهادة الماجستير بالنسبة للتقديم لمرحلة الدكتوراه .





7- شهادة حسن سير وسلوك ( من خريج هذا العام فقط) .





8- 6 صور شخصية مكتوب على كل صورة الاسم والقسم والمرحلة .





9- كل أصول الأوراق السابق ذكرها ونسختين متصورة+ فايل بكبسولة .





10- رسوم فتح ملف لكل الأقسام 300ج، وهذه القيمة 600 لا ترد فى حالة عدم القبول أو عدم الرغبة فى استكمال الدراسة .





11- دفع الرسوم الدراسية مع تقديم الأوراق وسوف يتم الإعلان عن قيمتها مع فتح باب القبول .





12- التعامل مع الدارسين يكون من يوم الأحد إلى يوم الاربعاء من الساعة 9 صباحآ حتى الساعة 12 ظهرا .





13- الكلية لا تقبل خريجى الأزهر ودار علوم والتعليم المفتوح .





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وأضاف أنه نظرا للظروف الراهنة التى تمر بها البلاد وتسهيلا على الباحثين، قد تقرر أن يكون التقديم إلكترونيا من خلال البريد الإلكتروني وهو:





ويتم بعد ملء استمارة الالتحاق ورفع الشهادات والأوراق المطلوبة عمل أكواد الطلاب الذين تقدموا واستوفوا الإجراءات، يتم إرسال كود على الإيميل الخاص بالباحث.





وقد أعلن أنه تقرر فتح باب التقديم الالتحاق بالدراسات العليا بمراحلها الثلاث (دبلوم- ماجستير- دكتوراه) للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٠-٢٠٢١ ويستمر التقديم حتى يوم الأحد الموافق ٧ فبراير ٢٠٢١.



