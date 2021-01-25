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حوادث

إصابة سمكري سيارات ببتر ذراعه في انفجار ورشته بالمنيا

الإثنين 25/يناير/2021 - 09:36 م
حريق
حريق
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ايمن رياض
أصيب سمكري ببتر في ذراعه الأيسر إثر انفجار ورشته بالمنيا تم نقله للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بحدوث إنفجار محدود داخل ورشة لسمكرة السيارات بشارع سكة تله بحي غرب مدينة المنيا.

انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية وفريق من إدارة البحث الجنائي وبالفحص تبين حدوث الانفجار بشارع سكة تله بحي غرب مدينة المنيا، ونتج عن ذلك إصابة محمد. ك. م 51 سنه سمكري سيارات إذ أصيب بغيبوبة تامة وبتر بالذراع الأيسر وجرى نقله لمستشفي المنيا الجامعي بسيارة اسعاف لتلقي العلاج.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجرى إخطار الوحدة المحلية لاتخاذ اللازم، كما أخُطرت النيابة العامة للتحقيق. 

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