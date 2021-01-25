الاحتفال بذكرى ميلاد الزعيم جمال عبد الناصر بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل









أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل المتخصص بأسيوط، حيث أقيمت ورشة حكي للأطفال عن السيرة الذاتية "للزعيم الراحل جمال عبد الناصر" تحدثت خلالها السيدة هبه محمد عبود محمود عن مولده وأهم إنجازاته، فهو ولد في ١٥ يناير عام ١٩١٨ عن عائلة أسيوطية من قرية بني مر مركز أبنوب، وفي عام ١٩٣٦حصل على شهادة البكالوريا، وفي ٢٣ يوليو١٩٥٢ قامت الثورة المباركة بقيادته، في ١٨ يونيه ١٩٥٣ ألغي الحكم الملكي وأعلن الجمهورية، وإنتخب رئيسا للجمهورية وفي عهده تحققت مجانية التعليم، وأنشئت المصانع وأعاد بناء الجيش المصري على أسس حديثة، وحرك مشاعر الحرية في البلاد المستعمرة وأصبح زعيما للعرب وأفريقيا، وتوفي بعد رحلة كفاح طويلة غيرت وجه الخريطة السياسية في العالم العربي والإسلامي، حيث وافته المنية في ٢٨ سبتمبر ١٩٧٠ وشيعته الجماهير العربية في موكب مهيب لم يسبق له مثيل.





أعقب ذلك تنظيم مسابقة ثقافية لتحفيز الأطفال علي القراءة والإطلاع، كما أقيم عدد من الورش الفنية منها ورش فنون تشكيلية للفنان إبراهيم حسين من ذوي القدرات مع الأطفال للتعبير عن السنة الميلادية الجديدة وأعياد الميلاد المجيد، تعليم الأطفال مبادئ الرسم والفن التشكيلي وكيفية الرسم بإستخدام الفرشة والطريقة المثلي لتوظيف الألوان كمفتاح للتعبير الجمالي للفنانة ميادة شريت، إكتشاف مواهب ذوي القدرات في الموسيقي والكورال والغناء والاداء الحركي.





وفي مجال أون لاين أقيمت محاضرة بعنوان "التنمية البشرية" تحدث خلالها الدكتور جوزيف ثابت عن ضرورة تنشئة الطفل بأن يشترك الاب والأم في التخطيط لمستقبله، وأن هناك أمور وعوامل للتخطيط الشخصي الناجح ومنها، وضع أهداف واضحة والسعي لتحقيقها وتحديد أولويات وأن يتحقق الطفل، وتنمية القدرة علي التحكم في دوافع الطفل الشخصية والتميز بالمرونة لمواجهة متغيرات الحياة وما يطرأ علي الخطط من مستجدات، وأكد علي ضرورة أخد القرار الفوري للتخلص من الفوضي والعشوائية وانجاز الاعمال من اجل مستقبل ناجح وضرورة انجاز الاعمال بحب وشغف، إلى جانب عرض فيلم توعوي للأطفال عن تجنب الإصابة وتوعية الأطفال بخطورة فيرس كورنا المستجد كوفيد 19، وتوضيح كيفية إختيار الأطعمة من فواكه وخضروات تقوي المناعة وضرورة الإهتمام بغسيل الأيدي والنظافة الشخصية وإرتداء الكمامات والتباع الإجتماعي بمسافة لا تقل عن متر.





كما أقيمت عدد من الورش الفنية أونلاين منها ورشة الكروشيه وتعليم الأطفال الغرز المختلفة وعمل لكلوك للاطفال، وقدمت المدربة شرح لطريقة عمل غرز السلسلة، إلى جانب الأشغال الفنية لتجليد كشكول من خلال الإستعانة ببنطلون جينز قديم بجيب لوضع الأقلام للفنانة مروة شريت، بالإضافة إلى تنمية مهارة القصة للأطفال، وتحدث القاص عاطف العزازي عن كتابة القصة القصيرة في أعمال القاص أيمن رجب إبن أسيوط الحاصل علي جائزة الدولة التشجيعية وعضو نادي القصة بأسيوط عن رواية