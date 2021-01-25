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أخبار العالم

إيران تهدد دول المنطقة بالإرهاب: الصراع مع إسرائيل سينتقل لأراضيكم

الإثنين 25/يناير/2021 - 08:24 م
صدى البلد
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حسام رضوان
هدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، دول المنطقة وحذر "من اللجوء لإسرائيل بعد انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

وزعم  ظريف في حوار مع صحيفة "اطلاعات" الإيرانية قائلا "نذكر دول المنطقة أنهم كانوا ينتظرون ترامب الذي لم يجلب لهم شيئًا. الآن قد لجأوا إلى إسرائيل. النظام الصهيوني لن يفيدهم أيضا. لن تجلب لهم إسرائيل الأمن. إذا كان ذلك ممكنًا، لكانت جلبت الأمان لنفسها".

وأضاف ظريف مهددًا:"لقد جاءت إسرائيل لتجلب لهم انعدام الأمن، فقد حان الوقت لوضع حدود صراعها على أراضيهم ، وهذا ليس في مصلحتهم، بينما لا توجد لدينا مشكلة مع هذه الدول الإقليمية". في تهديد شبه مباشر لنقل العمليات الإرهابية لإيران والمليشيات الموالية لها إلى أراضي الدول التي وقعت اتفاقات سلام مع إسرائيل.

وتابع أن نتنياهو أسوأ من ترامب، وقال:"لا يمكن لترامب منافسة نتنياهو في الأعمال الإجرامية والخبيثة. لذا فإن الطريقة الحكيمة هي قبول اقتراح وزير الخارجية القطري، الذي رحبنا به أيضًا، والعودة إلى المنطقة، ونحن مستعدون للعمل معهم".

ودعا وزير الخارجية الإيراني دول الخليج إلى قبول مبادرة قطر للحوار مع بلاده والعودة إلى المنطقة، قائلا "حينها ستكون طهران مستعدة للتفاوض".

ويشار إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي الجديد بدأت في الغالب مفاوضاتها مع طهران بشأن شروط العودة للاتفاق النووي والتزام طهران به مقابل رفع العقوبات الأمريكية التي فرضتها إدارة ترامب على إيران، وسط معارضة إسرائيلية ورغبة خليجية في المشاركة في مفاوضات "وضع اتفاق نووي جديد".
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