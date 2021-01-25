أحمد سعد يحتفل بالحصول على الدرع الذهبي من موقع يوتيوب .. صور

وطرحت شركة مزيكا اليوم ، أول دويتو غنائي بين الفنان أحمد سعد والفنان والمنشد وائل الفشني، على قناتها الرسمية بموقع يوتيوب.





يذكر أن أغنية "إفرح" من كلمات وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى خالد نبيل.



