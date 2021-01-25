أحمد موسى: في السنوات الـ 4 القادمة سيكون لمصر شبكة طرق عالمية

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه خلال السنوات الـ 4 القادمة سوف يكون لمصر شبكة طرق عالمية؛ موضحا أنه يوميا يشاهد عربيات نقل تنقل عربيات جديدة قادمة من ميناء الإسكندرية وهذا يدل أن هناك نشاطا اقتصاديا وتجاريا في مصر.





وأوضح أحمد موسى، خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن مصر تسير نحو مستقبل أفضل، ولا توجد لدينا مشكلات في المياه والكهرباء والاحتياجات الأساسية في مصر.





وأكد أحمد موسى، أن مشروع القرى مقدم إلي المواطن ليشعر بالإنجازات التي تجري في البلد بشكل مباشر من خلال مشروعات تنموية في الريف المصري.





ناشد أحمد موسى، المصريين في القرى والنجوع، توثق لحظات تطوير القرى بتصور الطرق الأماكن العامة قبل وبعد التطوير، قائلًا: «صوروا الطرق والمدارس والمستشفيات وابعتوا لي الفيديوهات وتنشر على صفحتي».



