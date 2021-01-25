ختام فعاليات مبادرة صنايعية مصر في ثقافة الإسماعيلية

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات مبادرة "صنايعية مصر" التي تنظمها الإدارة المركزية للشئون الفنية بقصر ثقافة بالإسماعيلية، بحضور رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي ومدير عام الإقليم.





وتهدف المبادرة إلي تعليم الشباب حرفة أو مهنة يستفيدوا منها في العمل أو مصدر رزق في المستقبل، تضمنت الفعاليات ورشة النحت البارز علي الخشب تدريب الفنان التشكيلي أحمد علام التى بدأت في 9 يناير 2021م، بدأ علام خلالها بتعريف أنواع الأخشاب المصرية وألوانها والفرق بين صلابتها والتعرف على إتجاهات ثمرة الأخشاب، والفرق بينها وبين الاخشاب المستوردة، قائلا أن فكرة الورشة هي تدريب الشباب على كيفية توظيف الفن في إخراج منتج جيد في مجال حفر الأخشاب وتحويل الديفوهات والعيوب إلى عمل فني راقي، وتنمية مهارات المتدربين والوصول بهم للمستوي جيد، وتكليف المتدربين لإختيار تصميم فردي تمهيدا للوصول لفكرة مميزة وكمرحلة أولى، ثم اختيار تصميم جماعي لصياغة عمل مشترك مناسب للمشروع، كما عرف علام الأدوات المستخدمة لإخراج الورشة وهي ميني كرافت، صاروخ، دبابة منفرسير، أزميل حفر اويمة، فلانشة سنفرة، شاكوش، اويمة، قمطة، سنفرة، سلير، تنر، طقم فرش، مسطرة معدن، خشب شجر ألواح.



