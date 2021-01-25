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ثقافة

ختام فعاليات مبادرة صنايعية مصر في ثقافة الإسماعيلية

الإثنين 25/يناير/2021 - 11:00 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات مبادرة "صنايعية مصر" التي تنظمها الإدارة المركزية للشئون الفنية بقصر ثقافة بالإسماعيلية، بحضور رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي ومدير عام الإقليم.

وتهدف المبادرة إلي تعليم الشباب حرفة أو مهنة يستفيدوا منها في العمل أو مصدر رزق في المستقبل، تضمنت الفعاليات ورشة النحت البارز علي الخشب تدريب الفنان التشكيلي أحمد علام التى بدأت في 9 يناير 2021م، بدأ علام خلالها بتعريف أنواع الأخشاب المصرية وألوانها والفرق بين صلابتها والتعرف على إتجاهات ثمرة الأخشاب، والفرق بينها وبين الاخشاب المستوردة، قائلا أن فكرة الورشة هي تدريب الشباب على كيفية توظيف الفن في إخراج منتج جيد في مجال حفر الأخشاب وتحويل الديفوهات والعيوب إلى عمل فني راقي، وتنمية مهارات المتدربين والوصول بهم للمستوي جيد، وتكليف المتدربين لإختيار تصميم فردي تمهيدا للوصول لفكرة مميزة وكمرحلة أولى، ثم اختيار تصميم جماعي لصياغة عمل مشترك مناسب للمشروع، كما عرف علام الأدوات المستخدمة لإخراج الورشة وهي ميني كرافت، صاروخ، دبابة منفرسير، أزميل حفر اويمة، فلانشة سنفرة، شاكوش، اويمة، قمطة، سنفرة، سلير، تنر، طقم فرش، مسطرة معدن، خشب شجر ألواح. 

إلى جانب ختام ورشة الخرز تدريب الفنانة التشكيلية الدكتورة جيهان الملكي بعدد 6 أعمال فنية لتصميمات مستوحاه من القلادات من الفن الفرعوني المصري القديم ثم تكبيرها وطباعتها باستخدام كربون القماش على الشاسيه، تلاها المرحلة التالية التطريز باستخدام الخرز الملون والأحجار الكريمة لتصبح تابلوهات قطيفة مطرزة بالخرز.
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