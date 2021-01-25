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رياضة

نادي ZED يضم نجم الزمالك السابق بعد فشل مفاوضاته مع طنطا

الإثنين 25/يناير/2021 - 08:32 م
اسامه نبيه
اسامه نبيه
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عمرو ابوبكر
تمكن نادي زد من التعاقد مع أحمد جعفر لاعب الزمالك السابق في إطار تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
 
ووقع أحمد جعفر ودويدار على عقود انضمامهما لنادي زد لمدة موسم ونصف، في حضور أسامة نبيه المدير الفني للفريق، وشريف اسلام مدير التعاقدات.

ويواصل نادي زد تدعيم صفوفه ونجح في ضم محمود عبدالله لاعب فاركو علي سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، المدافع اسلام صيام.

ويحتل نادي زد المركز الخامس برصيد 14 نقطة، وتعادل سلبيًا في المباراة الأخيرة مع طنطا، ويستعد لمواجهة الداخلية المباراة المقبلة.

ويواصل أسامة نبيه المدير الفني تدعيماته الفنية لتعزيز صفوف الفريق لرغبتهم في العودة لدوري الأضواء مرة أخرى.

جدير بالذكر أن نادي طنطا دخل في مفاوضات مع اللاعب أحمد جعفر خلال الآونة الأخيرة، ولكن لم تتم بسبب القيمة المادية التي طلبها جعفر التي لم تتلائم مع ادارة النادي.

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