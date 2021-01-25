بخصائص الليكوبين.. مكون في منزلك يقي من سرطان الجلد

يمكن استخدام الطماطم كعلاج طبيعي للعديد من مشاكل الجلد؛ حيث نجد ان بعض الوصفات التي تعتمد على فرك الطماطم على البشرة للحصول على فوائد الطماطم التجميلية للبشرة، والتي إحداها إعطاء البشرة النضارة، والحيوية.





تحتوي الطماطم على مضادات الأكسدة وفيتامين ج، مما قد يساعد في تقوية جهاز المناعة لديك، وبالرغم من ذلك فإن للطماطم يمكن أن تقدم فوائد للعديد من مشاكل البشرة، مثل تفاوت لون البشرة أو علامات الشيخوخة.





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غير الميلانينية. ومن أبرز الفوائد المحتملة لدمج الطماطم في روتين العناية بالبشرة، وفقا لما نشر في موقع ويب ميد الطبي، ان الطماطم تقي البشرة والجلد من سرطان الجلد





تحتوي الطماطم على مادة الليكوبين، وهي كاروتينويد موجود في أنواع مختلفة من الفاكهة. يعطي هذا المركب الطبيعي للطماطم لونها الأحمر، والتي يمكن ان تقي من سرطان الجلد الناتج عن التعرض لأشعة الشمس، والتي تشمل سرطان الخلايا القاعدية وسرطان الخلايا الحرشفية.





وفقًا للباحثين، يتمتع اللايكوبين الموجود في الطماطم أيضًا بتأثير قوي مضاد للسرطان، على الرغم من أن الدراسات قد تدور حول الليكوبين الغذائي.





في إحدى الدراسات التي أجريت على الحيوانات، تم تغذية الفئران السليمة الخالية من الشعر إما مسحوق الطماطم أو اليوسفي لمدة 35 أسبوعًا. ثم تعرضوا لضوء UVB ثلاث مرات في الأسبوع، تناولت المجموعة الضابطة نفس النظام الغذائي، لكنها لم تتعرض للضوء.



