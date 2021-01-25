بأطوال 2645 كم وتكلفة 31.5 مليار دولار.. التفاصيل الكاملة لشبكة القطار الكهربائي السريع في مصر.. خرائط وصور

أعلنت وزارة النقل، برئاسة المهندس كامل الوزير، أنّ القطار الكهربائي السريع «العين السخنة - العلمين» سيتم إنشاؤه على مراحل عديدة، وستكون شبكة كاملة من الخطوط بتكلفة إجمالية تقدر بـ23 مليار دولار، حيث تم الانتهاء من أعمال أبحاث التربة والرفع المساحي وتخطيط المسار، وجارٍ تنفيذ الجسور الترابية والكباري والأعمال الصناعية للمسار، والمحطات والأسوار بواسطة كبرى الشركات المصرية المتخصصة في هذه المجالات، إضافةً إلى الأعمال الصناعية على الطرق المتقاطعة مع مسار القطار.

ويربط مشروع القطار السريع العين السخنة /العاصمة الإدارية الجديدة / أكتوبر/ برج العرب / الإسكندرية / العلمين يبلغ طوله 486، ويضم 17 محطة بطول مساره، وسيربط العاصمة الإدارية الجديدة بمدن 6 أكتوبر وبرج العرب فى المرحلة الأولى بطول 260 كم، وسيتم مد الخط فى المرحلة الثانية إلى مدينة العلمين الجديدة في اتجاه الغرب ومده إلى مدينة العين السخنة والسويس.

ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى من المدينة الرياضية العالمية بالعاصمة الإدارية حتى مدينة برج العرب بالإسكندرية بطول 260 كم مارا بالقاهرة الجديدة و6 أكتوبر.

وشهد رئيس الوزراء، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للأنفاق بوزارة النقل، وشركة "سيمنز"، بشأن القطار السريع "العين السخنة- العلمين الجديدة".

من جانبه، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن القطار السريع المتوقع إنشاؤه من مدينة 6 أكتوبر وحتى محافظة أسوان، سيوفر الوقت بشكل كبير على المواطنين، قائلًا "أنا بعمل ده علشان أهلى فى مصر.. اللى نسبة كبيرة منهم على الخط بيركبوه بدل ما المواطن يبات فى القطار.. القطر الجديد هياخد من أكتوبر لأسوان 4 ساعات".





وأضاف الرئيس السيسى، فى كلمته على هامش افتتاحه عددا من المشروعات القومية فى شرق بورسعيد، أن هناك لجنة عليا فى مجلس الوزراء تراجع كل الإجراءات المالية للمشروعات، قائلا: "اللجنة العليا تناقش كل قرض بناخده.. يعنى مفيش حاجة بتتعمل وخلاص.. وفيه برلمان بيراقبنا ويشوف إحنا بنعمل ايه.. يعنى منقدرش نتجاوز".





وتابع الرئيس "مشروع قطاع السخنة – الإسكندرية – العلمين.. تقدمت إليه مناقصات بقيمة 19.5 مليار دولار ورقم آخر بـ10 مليارات دولار لإنشاء خط بطول 450 كليو متر بس.. قلتهم مش هعمله بالرقم ده.. والرقم اللى قلناه بفضل الله سبحانه وتعالى ربنا حققه.. ووصلنا لإنشاء 2000 كيلو متر بتكلفة 350 مليار جنيه".





وأردف الرئيس: "شركات فى مصر كتير نمت وكبرت من الشغل اللى إحنا عملناه خلال الـ6 سنوات اللى فاتوا ولسه إحنا شغالين.. وبالنسبة لخطوط السكك الحديد اللى بنعملها هو هدف كبير.. وإحنا شغالين وبنعمل لأهلنا فى مصر".





وفى نقاط نستعرض أبرز المعلومات عن خطة تنفيذ القطار فى مصر



