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أخبار العالم

ترامب متورط.. إطلاق تحقيق جديد حول الانتخابات الأمريكية

الإثنين 25/يناير/2021 - 08:35 م
دونالد ترامب
دونالد ترامب
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محمد عثمان
أعلن المفتش العام بوزارة العدل الأمريكية، مايكل هورويتز، اليوم الاثنين، عن إطلاق تحقيق بشأن التأثير على نتائج الانتخابات المريكية.

وقال هورويتز في بيان صادر عن مكتبه، إنه بدأ تحقيقًا في ما إذا كان أي مسؤول  سابق أو حالي من وزارة العدل شارك في محاولة غير لائقة لجعل وزارة العدل تسعى إلى تغيير نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020"، وفقًا لشبكة "سي.إن.إن" الأمريكية.

وأوضح مكتب هورويتز أن هذا البيان صدر بما يتفق مع سياسة وزارة العدل، لطمأنة الشعب الأمريكي بأن الهيئة المناسبة تقوم بالتحقيق في تلك الادعاءات.

ويأتي التحقيق على خلفية تقارير صحفية أوردتها صحيفتي "نيويورك تايمز" و"وول ستريت جورنال" حول محاولة الرئيس السابق، دونالد ترامب، استخدام وزارة العدل لتغيير نتائج الانتخابات، من خلال إقالة القائم بأعمال وزير العدل آنذاك، جيفري روزين.

وذكرت "نيويورك تايمز" أن أحد المقربين من ترامب كاد يقنع الرئيس السابق، بإزاحة القائم بأعمال وزير العدل، واستخدام الوزارة لإلغاء نتائج انتخابات جورجيا.
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