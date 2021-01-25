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فقد ذراعه فداءً لمصر.. اللواء إيهاب يوسف يحلل الكلمة المؤثرة للرائد صلاح الحسيني.. فيديو

الإثنين 25/يناير/2021 - 09:11 م
الرائد صلاح الحسيني
الرائد صلاح الحسيني
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إبراهيم القادري
قال اللواء إيهاب يوسف الخبير الأمني، إن الرائد صلاح الحسيني الذي فقد ذراعه فداءً لمصر أكد أثناء كلمته اليوم في عيد الشرطة المصرية أنه ما زال قادرا على حماية مصر وما زال قادرا على تقديم نفسه للعطاء.

وأضاف إيهاب يوسف خلال لقائه في برنامج الحياة اليوم المذاع علي قناة الحياة،: الرائد صلاح الحسيني يقوم ببث روح الوطنية في ابنه مؤكدا  قوله لابنه إنه فقد زراعه من أجل حماية مصر وشعبها مؤكدا أن الشهيد مستقره الأخير هو الجنة وليس هناك أعظم من ذلك.

وأوضح إيهاب يوسف،: رجال الشرطة يقفون على خطوط المواجهة بين الأعداء وهم سعداء بذلك من أجل حماية وطنهم مشيرا إلى أن المقابل المادي الذي يتلقاه أفراد الأمن مقابل التضحية لا يساوي شيئا.


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