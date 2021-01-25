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رياضة

سيدات سلة هليوبليس ينهين استعداداتهن لمواجهة الأهلي في كأس السوبر

الإثنين 25/يناير/2021 - 08:35 م
صدى البلد
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ريهام بكير
انهى الفريق الاول لكرة السلة بنادي هليوبوليس "سيدات" مساء اليوم الاثنين استعداداته لمباراة كأس السوبر المصري لموسم 2020.

ويستعد فريق هليوبوليس لمواجهة النادي الأهلي على لقب كأس السوبر لموسم 2020 في تمام الساعة الثالثة والنصف عصر الغد الثلاثاء.

وأقام إيهاب الألفي المدير الفني لفريق هليوبوليس مرانه النهائي على صالة الشرقية للدخان عصر اليوم الاثنين وهي الصالة المقرر لها استضافة اللقاء غدًا الثلاثاء.

وحرص الجهاز الفني على اجراء مران شهد تطبيق بعض الجمل الفنية وسط اعلان اللاعبين جاهزيتهم لخوض اللقاء الهام.

جدير بالذكر أن صالة الشرقية للدخان تستضيف مواجهتي السوبر المصري لكرة السلة لموسم 2020، بين الأهلي وهليوبوليس سيدات في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا، وبين الاتحاد السكندري والأهلي في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

وتذاع المباريات على الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة السلة على الفيس بوك بجانب قناة أون تايم سبورت.
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