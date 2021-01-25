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رياضة

مونديال اليد.. الماتادور الإسباني يكتسح المنتخب المجري ويتأهلان للدور ربع نهائي

الإثنين 25/يناير/2021 - 08:45 م
صدى البلد
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ريهام بكير
اكتسح الماتادور الأسباني نظيره المجري بنتيجة 36- 28 وتصدرت أسبانيا بطلة أوروبا المجموعة برصيد 9 نقاط ، وانطلقت المباراة على صالة العاصمة الإدارية الجديدة ،ضمن منافسات كأس العالم لكرة اليد .

وبعد تصدر أسبانيا سيواجه المنتخب النرويجي فيما يلاقي المنتخب المجري نظيره الفرنسي .

وجاءت أحداث الشوط الأول مفاجىء لكل التوقعات وتمكن المنتخب الإسباني من الفوز على نظيره المجري بنتيجة 21-14، وظهر القوة والندية على الماتدور الإسباني وأداء ملفت للنظر بعكس المنتخب المجري.

فيما جاءت أحداث الشوط الثاني أكثر قوة وإثار وحافظت أسبانيا على الفارق بينها وبين المجر وتصبح النتيجة 30-19 حتى الدقيقة 51، ويطلق الحكم صافرته معلنا فوز أسبانيا بـ 36 – 28 .

وحصل حارس مرمى المنتخب الإسباني على رجل المباراة .

وارتفع رصيد أسبانيا إلى تسع نقاط ويتصدر المجموعة فيما ظلت المجر عند ثمان نقاط بفارق نقطة أمام إسبانيا .

وانتهى صراع التأهل إلى دور الثمانية بين منتخبات المجموعة الأولى من الدور الرئيسي لبطولة العالم لكرة اليد المقام حاليًا في مصر، بتأهل منتخبا المجر وإسبانيا .

ونجح منتخب المجر في الفوز على نظيره البولندي بنتيجة 30-26 في الجولة الثانية من الدور الرئيسي، بينما سبق لإسبانيا أن تفوقت على أوروجواي في وقت سابق، بنتيجة 38-23.
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