خالد قاسم: تطوير القرى المصرية يهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص عمل

كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، تفاصيل مشروع تطوير القرى المصرية، مؤكدا أن هذا المشروع في غاية الأهمية لتحسين مستوى معيشة المواطن في القرى.





وأضاف قاسم، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "TeN"، مساء الإثنين، أن مشروع تطوير القرى المصرية يخدم 58% من حجم السكان، لافتا إلى أنه يستهدف المشروع تحسين مستوى المعيشة وصيانة الأصول الاستثمارية بالمحافظات وتوفير فرص عمل.





ولفت المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إلى أن المشروع سيسفر عن تطوير 4500 قرية، 30 ألف تابع لهم هو 3 سنوات على 3 مراحل.





وأشار الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إلى أن 34 مركزا من 51 مركزا الذين سيتم العمل بهم في صعيد مصر.







