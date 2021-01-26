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اقتصاد

اقتصاد السعودية| وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشرقية تسترد 120 مليون ريال

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 03:02 ص
الاقتصاد السعودي
الاقتصاد السعودي
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قسم الاقتصاد
حققت إدارة التسوية الودية بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومكاتب العمل بالمنطقة الشرقية ثاني أعلى المناطق بإجمالي مبالغ مستردة بلغت 119.75 مليون ريالًا، وذلك حسب التقرير الذي أصدرته الإدارة.

وأبرز التقرير الصادر عن وكالة الأنباء السعودية "واس"،  نتائج الإدارات في المناطق الإدارية وكذلك مكاتب العمل للعام 2020م، حيث حقق مكتب العمل بمحافظة الخبر أعلى مكتب عمل على مستوى المنطقة الشرقية بإجمالي 43.152 مليون ريالًا.

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ويليه مكتب عمل الدمام بقيمة مستردات بلغت 27.6 مليون ريالًا، ثم مكتب العمل بمحافظة الجبيل بقيمة مستردات مالية بلغت 12.5 مليون ريالًا، فيما توزعت المبالغ المتبقية على المكاتب التابعة للمنطقة.

يذكر أن نظام التسوية الودية المعمول به حاليًا وهو مباشرة الدعاوى والجلسات "عن بُعد" يخدم مصلحة المواطن والمقيم بسرعة وكفاءة.
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