ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

قطر تهزم الأرجنتين 26 - 25 في مونديال اليد وتنتظر هدية الدنمارك للصعود إلى دور الـ 8

الإثنين 25/يناير/2021 - 08:47 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام بكير
حقق المنتخب القطري فوزا ثمينا على نظيره الأرجنتيني بنتيجة 26 - 25 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية للدور الرئيسي لبطولة العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر حاليا.

انتهى الشوط الأول بتقدم الأرجنتين بنتيجة 13-12 ، ولكن المنتخب القطري نجح في العودة في الشوط الثاني وقلب النتيجة لصالحه في اللحظات الأخيرة التي شهدت قمة الإثارة والمتعة لتنتهي المباراة بفوز قطر 26-25 .

بهذه النتيجة ارتفع رصيد المنتخب القطري إلى 6 نقاط في المركز الثاني خلف المنتخب الدنماركي متصدر المجموعة برصيد 8 نقاط، وينتظر منتخب قطر نتيجة مواجهة الدنمارك أمام كرواتيا، على أمل خسارة الأخير لضمان التأهل لدور الثمانية من بطولة العالم.

وفي هذه المجموعة، ضمن منتخب الدنمارك التأهل كأول عن المجموعة ليواجه منتخب مصر ثاني مجموعته بعد السويد في دور الثمانية من البطولة، ويتبقى بطاقة واحدة تتنافس عليها 3 منتخبات.

وسيلعب في نفس الجولة بنفس المجموعة منتخب كرواتيا أمام الدنمارك آملًا في تحقيق الفوز بعد تعثر الأرجنتين أمام قطر لضمان التأهل.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

اميل نيلسن حارس مرمى الدنمارك يحصد لقب رجل مباراة الكونغو في مونديال اليد

مونديال اليد: اكتمال عقد المتأهلين للدور الرئيسي بصعود البحرين وبولندا والبرازيل واليابان

كرواتيا يهزم البحرين في الدور الرئيسي بمونديال اليد

قطر تهزم البحرين بريمونتادا في ديربي الخليج 28-23

الأرجنتين تفوز على كرواتيا 23-19 في المجموعة الثانية بمونديال اليد

مونديال اليد.. الدنمارك يتقدم على اليابان في الشوط الأول

ترشيحاتنا

تعرف على قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

تعرف على أعلى عائد مادي لـ 5 شهادات استثمار في البنوك المصرية

بيان عاجل لـ الإمارات بشأن افتتاح سفارتها في إسرائيل

كارثة .. وزير الداخلية الأسبق يكشف سر اتصال مرسي به وقت رئاسته للدولة

شبورة مائية وبرودة شديدة ليلا .. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا

موديرنا تحسم الجدل حول فعالية لقاحها ضد سلالات كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تبدأ من 38 ألفا .. تعرف على مواصفات النسخة الكورية الشهيرة هيونداي اكسيل

مفهوم رياضي وتصميم عصري..مواصفات وأسعار هوندا سيفيك 2021 في مصر

تعرف على أسعار مرسيدس C 180 في السوق المصري