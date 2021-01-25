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نشأت الديهي يهنئ الشرطة المصرية بعيدها الـ 69

الإثنين 25/يناير/2021 - 09:10 م
نشأت الديهي
نشأت الديهي
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عادل نصار
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن اليوم يتزامن مع عيد الشرطة المصرية، ذكرى موقعة الإسماعيلية 1952 الوطنية التي تشعرنا بالفخر والاعتزاز.  

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن هناك 69 عاما مروا على موقعة الإسماعيلية، ومازلنا نقف باحترام وتقدير شديد وفخر واعتزاز لما قدموه أبناء الشرطة المصرية بهذا اليوم، لافتًا إلى أن الشعب المصري ممثل في بعض رجال الشرطة لم يستسلموا لقوة العدو وضعف الإمكانيات وقبلوا التحدي، وتم تخليد هذا اليوم لكونه شهد حدثا غير عادي وهو بذل الروح والدماء من أجل قيمة وهي مصر العظيمة الولادة الفتاة القوية العفية التي في عز ضعفها ووجعها وآلمها لا يمكن أن تستسلم.

وتابع أن مصر لم ولن تنحني أو تنطبح رغم جميع الأزمات التي تعرضت لها؛ لكونها لديها ما يقويها وهي معين الشعب المصري الذي لا ينضب أو ينتهي، منوها بأن اليوم تحتفل الدولة المصرية بعيد الشرطة المصرية الذي يتزامن مع درس قوي في الوطنية عنوانه كيفية وسبب التضحية من أجل البلد.

وهنأ رجال الشرطة المصرية بعيدها، قائلًا: "كل عام وأنتم رمز للتضحية والفداء، كل عام وكل فرد في منظومة الشرطة المصرية بخير، وجزء من طين وتراب وضمير هذا الوطن يدافع عنه ويضحى من أجله".
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