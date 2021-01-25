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الديهي: كلمة السيسي خلال احتفالية عيد الشرطة شاملة جامعة

الإثنين 25/يناير/2021 - 09:15 م
الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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عادل نصار
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهد اليوم احتفالية عيد الشرطة الـ 69 ووضع اكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن الإرهاب أصبح أداة صريحة لإدارة الصراعات وتنفيذ المؤامرات، واصفًا كلمة الرئيس خلال احتفالية عيد الشرطة بالشاملة الجامعة.

وتابع، أن الرئيس خلال كلمته وجه التحية لضباط الشرطة وشاركهم احتفالهم، وقام بإرسال العديد من الرسائل للأمة المصرية بأكملها، حيث تحدث عن التحديات والانجازات والمؤامرات وجميع ما يهتم به الشعب همًا أو اهتمامًا، وأكد أن هناك مشروع يستحق أن ننتبه إليها جميعًا وهي المشروع القومي لتطور الريف المصري.

وقال، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بأن يكون جميع ما يتم استخدامه لتنفيذ مشروع تطوير الريف المصري انتاج محلي لتوفير فرص عمل للشباب وخاصة أبناء القرى التي يتم تطويرها والعمل بها.

وأضاف "الديهي"، اليوم الاثنين، أن الرئيس ناشد القطاع الخاص وأصحاب المصانع بالدخول للاستثمار في توفير جميع المعدات والأجهزة والآلات والخامات لتنفيذ المشروع .

وأكد أن الرئيس السيسي يقود ثورة إصلاح وتطوير حقيقي للريف المصري، معتبرًا أن المشروع القومي لتطوير الريف ثورة حقيقية، مناشدًا الشباب ونشطاء مواقع التواصل وأعضاء البرلمان بالتقاط صور وفيديوهات للقرى والعزب بوضعها الحالي قبل التطوير والاحتفاظ بها لمقارنتها بالوضع المستقبلي بعد الانتهاء من مشروع تطوير الريف المصري بعد 3 سنوات بتكلفة تصل لـ 600 مليار جنيه، معقبًا: "عايزين نشوف كنا فين وهنبقى فين".


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