أحمد موسى مشيدا ببطولة الرائد صلاح الحسيني: بيدافع عن مصر بيد واحدة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الضابط صلاح الحسيني هو أحد أبطال الشرطة المصرية، وفقد ذراعه أثناء إنقاذه طفلة من قنبلة.





وأوضح موسى خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الرائد صلاح أصر على العودة إلى العمل مرة أخرى ليدافع عن الوطن بيد واحدة، بعد أن فقد ذراعه.





وقال الرائد صلاح الحسيني، أحد أبطال الشرطة المصرية الذي أنقذ حياة طفلة صغيرة من انفجار قنبلة في أحد ميادين مصر، وعلى أثرها فقد ذراعه اليمني، أنه سيواصل دوره في حماية مصر.





وقال في كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الاحتفال الذي يشهده بمناسبة احتفال وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ69: «إن حياتي هي جزء من بطولات رجال الشرطة للدفاع عن الوطن».





وتابع: «بعد أن انتهت رحلة العلاج وفقد ذراعي التي كنت بحمي بيها مصر، سألني صغيري عنها، قولته أيدي راحت وأنا بحمي مصر بيها، وأيدي الثانية هكمل دفاع بيها»، وختم حديثه قائلًا: «أنا دمي وروحي فداء الوطن، أنا أقل من اللي قدمه زملائي فداء مصر».