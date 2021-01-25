بادجي يسجل هدفًا في ثاني مبارياته مع أنقرة جوجو في الدوري التركي





وأحرز بادجي الهدف الثالث لـ أنقرة جوجو في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، في الدقيقة 69، من متابعة لتمريرة زميله سابا، موقعًا على أول أهدافه في الدوري التركي.





وانتهت المباراة بخسارة أنقرة جوجو بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، بعد أن كان الفريق متقدمًا في بداية المباراة بهدفين نظيفين.





يذكر أن النادي الأهلي أعار بادجي يوم الخميس الماضي، لأنقرة جوجو لمدة 6 أشهر بعد أن خرج اللاعب من قائمة الفريق للموسم الحالي.

وقع السنغالي أليو بادجي على أول أهدافه مع فريقه الجديد أنقرة جوجو، في شباك نظيره ألانيا سبور، في الجولة الحادية والعشرين لبطولة الدوري التركي.