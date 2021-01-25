ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بادجي يسجل هدفًا في ثاني مبارياته مع أنقرة جوجو في الدوري التركي

الإثنين 25/يناير/2021 - 08:57 م
هدف بادجي
هدف بادجي
Advertisements
إسماعيل محمود
وقع السنغالي أليو بادجي على أول أهدافه مع فريقه الجديد أنقرة جوجو، في شباك نظيره ألانيا سبور، في الجولة الحادية والعشرين لبطولة الدوري التركي.

وأحرز بادجي الهدف الثالث لـ أنقرة جوجو في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، في الدقيقة 69، من متابعة لتمريرة زميله سابا، موقعًا على أول أهدافه في الدوري التركي.

وانتهت المباراة بخسارة أنقرة جوجو بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، بعد أن كان الفريق متقدمًا في بداية المباراة بهدفين نظيفين.

يذكر أن النادي الأهلي أعار بادجي يوم الخميس الماضي، لأنقرة جوجو لمدة 6 أشهر بعد أن خرج اللاعب من قائمة الفريق للموسم الحالي.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

موعد إعلان انتقال أليو بادجي لـ نادي تركي .. تفاصيل

إنتر يخسر فرصة الانقضاض على صدارة الدوري الإيطالي بالهزيمة من سامبدوريا

الأهلي ينتظر مستحقاته في صفقة إعارة بادجي إلى أنقرة جوجو التركي

أخبار النادي الأهلي.. نجم الفريق يسخر من إعلامي قارن إمام عاشور بـ ميسي.. موعد عودة محمود وحيد والسولية وأجايي.. وأنباء جديدة عن مفاوضات سيرينو

تحويل 200 ألف دولار.. الأهلي يرسل البطاقة الدولية لـ بادجي لنادي أنقرة

6 أشهر.. أنقرة جوجو التركي يعلن ضم أليو بادجي من الأهلي

ترشيحاتنا

بأطوال 2645 كم وتكلفة 31.5 مليار دولار.. التفاصيل الكاملة لشبكة القطار الكهربائي السريع في مصر.. خرائط وصور

إذا قررت الإبقاء على واتساب.. 8 إعدادات لابد من تفعيلها لحماية خصوصيتك

ثلاثي الأهلي على رأس قائمة بيراميدز لمواجهة الأحمر غدا في الدوري

تحرك عاجل من السودان بعد القصف الإثيوبي الأخير

ربنا مضيعش تعبنا وطموحنا لم يتوقف.. هشام نصر: تهنئة الرئيس السيسى لمنتخب اليد وسام على صدورنا

نادي ZED يضم نجم الزمالك السابق بعد فشل مفاوضاته مع طنطا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تبدأ من 38 ألفا .. تعرف على مواصفات النسخة الكورية الشهيرة هيونداي اكسيل

مفهوم رياضي وتصميم عصري..مواصفات وأسعار هوندا سيفيك 2021 في مصر

تعرف على أسعار مرسيدس C 180 في السوق المصري