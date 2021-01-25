هنادي مهنى تتألق في إطلالة جديدة .. والجمهور: إيه القمر ده

نشرت الفنانة هنادي مهنى، صورة لها ، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالاتى :

ايه القمر ده - ماشاء الله - الجميلة

يذكر أن هنادى مهنى شاركت في مسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا، وحلا شيحة، وجومانا مراد، وعبير صبري، وخالد أنور، ومن إخراج سامح عبد ‏العزيز، وتأليف أحمد عادل، وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد.





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وحققت أغنية "أول كلام" للفنانة هنادى مهنى أكثر من 17 ألف مشاهدة بعد ساعات قليلة من طرحها عبر "يوتيوب" وتم تصويرها بطريقة "فيديو كليب" من حفل زفافها على الفنان أحمد خالد صالح يوم 6 نوفمبر الماضي.



