الصحة تستكمل تطعيم الطواقم الطبية في مستشفيات العزل بلقاح كورونا.. فيديو

قالت الدكتورة نهي عاصم مستشار وزيرة الصحة للأبحاث ، إن مستشفى أبو خليفة في الإسماعيلية من أوائل المستشفيات التي عملت كمستشفى عزل وكان له الاولوية في تلقي لقاح كورونا وهناك 18 مستشفى عزل سيتم تلقيح الأطقم الطبية بها خلال الفترة القادمة . للأبحاثمستشفىأبوالإسماعيليةمستشفىالأطقم





وأضافت عاصم خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياة اليوم المذاع علي قناة الحياه ، : وزارة الصحة بدأت أمس في تطعيم الأطقم الطبية في مستشفيات العزل ومستشفيات الصدر والحميات. مشيرة الى ان تلقي لقاح كورونا اختياري وليس اجباريا لأي فرد .



