ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الصحة تستكمل تطعيم الطواقم الطبية في مستشفيات العزل بلقاح كورونا.. فيديو

الإثنين 25/يناير/2021 - 09:10 م
الصحة المصرية
الصحة المصرية
Advertisements
إبراهيم القادري
قالت الدكتورة نهي عاصم مستشار وزيرة الصحة للأبحاث ، إن مستشفى أبو خليفة في الإسماعيلية من أوائل المستشفيات التي عملت كمستشفى عزل وكان له الاولوية في تلقي لقاح كورونا وهناك 18 مستشفى عزل سيتم تلقيح الأطقم الطبية بها خلال الفترة القادمة .

وأضافت عاصم خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياة اليوم المذاع علي قناة الحياه ، : وزارة الصحة بدأت أمس في تطعيم الأطقم الطبية في مستشفيات العزل ومستشفيات الصدر والحميات. مشيرة الى ان تلقي لقاح كورونا اختياري وليس اجباريا لأي فرد .

وأوضحت نهي عاصم ، أن الأولوية في تلقي اللقاح للأشخاص المعرضين أكثر للاصابة بفيروس كورونا وهناك أشخاص لا يرغبون الان في تلقي لقاح كورونا .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

خلال أيام.. الصحة تزف بشرى لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن..فيديو

خالد مجاهد يوضح خطة تلقي اللقاح للأطقم الطبية غدا في مستشفى أبو خليفة.. فيديو

الصحة تكشف عن أول فئة تتلقى لقاح كورونا غدا .. فيديو

الصحة: بدء التطعيم بلقاح كورونا من مستشفى أبو خليفة للعزل

40 مكان..الصحة تكشف عن تفاصيل خطة تلقي لقاح كورونا ..فيديو

18 ألفا سجلوا حتى الآن.. الصحة: التسجيل لـ تلقي لقاح كورونا مفتوح لهذه الفئة فقط

ترشيحاتنا

تعرف على أسعار مرسيدس C 180 في السوق المصري

وزير الرياضة: مستعدون لاستضافة بطولة العالم للناشئين والشباب في السلاح

شبورة مائية وبرودة شديدة ليلا .. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا

الإسماعيلي يوضح حقيقة طلبه ضم لاعبين من الأهلي

موعد مباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري المصري والتشكيل المتوقع

وظائف بنك مصر لحديثي التخرج.. اعرف الشروط

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تبدأ من 38 ألفا .. تعرف على مواصفات النسخة الكورية الشهيرة هيونداي اكسيل

مفهوم رياضي وتصميم عصري..مواصفات وأسعار هوندا سيفيك 2021 في مصر

تعرف على أسعار مرسيدس C 180 في السوق المصري