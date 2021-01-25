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أخبار العالم

روسيا تعلن عن إرشادات جديدة لاستخدام لقاح سبوتنيك المضاد لكورونا

الإثنين 25/يناير/2021 - 09:19 م
أرشيفية
أرشيفية
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محمد عثمان
أعلن مطورو لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا، عن ملحوظة جديدة في إرشادات استخدام اللقاح.

وقال مطورو اللقاح في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الحكومية الروسية "نوفوستي"، إنه يجب على أصحاب الأورام الخبيثة الحذر الشديد عند استخدام لقاح كورونا الروسي، مشيرين إلى نقص المعلومات حول تأثير المصل على أمراض السرطان.

وأضاف مطورو اللقاح الروسي: "بسبب نقص المعلومات، يمكن أن يشكل التطعيم خطرا على المجموعات التالية من المرضى وهم المصابون بأمراض المناعة الذاتية (يمكن أن يؤدي تنشيط الجهاز المناعي إلى تفاقم المرض، ويتوجب بشكل خاص التعامل بحذر مع المرضى الذين يعانون من أمراض المناعة الذاتية، والتي لديها ميل نحو الظروف الخطيرة والمهددة للحياة)، مع الأورام الخبيثة".

ولقاح "سبوتنيك V" هو أول لقاح مضاد لفيروس كورونا يتم تسجيله على مستوى العالم، وقالت روسيا، إن فعاليته تزيد عن نسبة 90%، ويوفر الحماية الكاملة ضد الإصابة بمرض كورونا.
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