برلماني: الدولة حققت نجاحا كبيرا في تطوير منظومة التعليم

ثمن النائب عمرو وطنى، عضو مجلس النواب، جهود الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تطوير التعليم من خلال الكشف عن تفاصيل الخطة المستقبلية المقرر خلال الخمس سنوات القادمة، قائلًا: "نحن نشهد منذ تولى الدكتور طارق شوقي الوزارة تطور ملحوظ في منظومة التعليم".





أوضح "وطنى"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الدولة وضعت خطة مستقبلية تعمل من خلالها على زيادة خبرات الطالب المصرى وصقل مهاراته واكتشاف مواهبه، لافتًا إلى أن منظومة التعليم الإلكتروني التي نفذها الدكتور طارق شوقي على طلاب الثانوية العامة تؤكد ذلك.





وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة أيضًا اتجهت في تطويرها لمنظومة التعليم بالاهتمام بالتعليم الفني من خلال زيادة المدارس المخصصة له وتعديل المواد الدراسية، منوهًا إلى أن المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة تحتاج إلى خبرات فنية أكثر من إدراية مما يؤكد ضرورة الاهتمام بهذا الجانب.





وتابع:" نحن نشهد انفراجه في كافة المجالات ليس التعليم فقط بل في مجال الصناعة والاستثمار فنحن في انتظار جني المزيد من تطوير هذه المجالات" .





يذكر أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد كشف عن تفاصيل الخطة المستقبلية المقرر أن تنفيذها وزارة التربية والتعليم خلال الخمس سنوات القادم.





‏حيث قال وزير التربية والتعليم في تقرير رسمي على انه اليوم انه سيتم العمل على صقل وجدان ‏الطالب وفقا ميول واتجاهات وتنمية قيم التعاون والخير والجمال والسمو بالروح الإنسانية و تنمية معارف الطلاب و مهاراتهم وقدراتهم والكشف عن مواهبهم.





كما أكد تقرير وزير التعليم ‏انه سيتم الاستمرار في تطوير مناهج التعليم الفني حسب منهجية الجدارات ليكتمل التطبيق في مدارس التعليم الفني والمزدوج مع بداية العام الدراسي 2024/ 2025.