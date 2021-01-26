برلماني: ضعف شبكة الإنترنت يهدد نجاح خطة وزير التعليم بالمحافظات الحدودية

قال النائب سامي كامل، عضو مجلس النواب، إن الدولة ممثلة في وزارة التربية والتعليم بقيادة الدكتور طارق شوقي، وضعت خطة لتطوير المنظومة التعليمية والتي اعتمدت بشكل شبه كلي على شبكة الإنترنت وبعض المهارات التكنولوجية، مشيرا إلى أن هذا التطور لم يصل إلى المحافظات الحدودية التي تعاني من ضعف الشبكات وبالتالي ضعف الإنترنت علاوة على عدم وجود وعي كاف بكيفية استخدام الإنترنت.





وأوضح "كامل"، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن هذه المشكلة تهدد خطة الوزارة في تطوير المنظومة خلال الفترة المقبلة، قائلا:"بعد لما الدراسة وقفت واتحولت لأونلاين الطلبة لاقت صعوبة بسبب ضعف الشبكة وهنا بدأوا يتجهوا للكتاب المدرسي ودا ميدلهمش الحصيلة التعليمية الكاملة لأن هو عبارة عن نظري فقط".





وتابع عضو مجلس النواب:"لو محلناش المشكلة دي هيبقى عندنا فجوة بين الطلاب في المحافظات الحدودية والطلاب في المحافظات الحضرية زي القاهرة والجيزة وغيرها"، مؤكدا أنه سيعمل على إيصال هذه المشكلة لوزير التعليم خاصة وأنه نائب عن دائرة شمال سيناء، خاصة وأن الجميع يأمل أن تنجح خطة تطوير منظومة التعليم خلال الفترة المقبلة.





يذكر أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد كشف عن تفاصيل الخطة المستقبلية المقرر أن تنفيذها وزارة التربية والتعليم خلال الخمس سنوات القادم.





‏حيث قال وزير التربية والتعليم في تقرير رسمي على انه اليوم انه سيتم العمل على صقل وجدان ‏الطالب وفقا ميول واتجاهات وتنمية قيم التعاون والخير والجمال والسمو بالروح الإنسانية و تنمية معارف الطلاب و مهاراتهم وقدراتهم والكشف عن مواهبهم.





كما أكد تقرير وزير التعليم ‏انه سيتم الاستمرار في تطوير مناهج التعليم الفني حسب منهجية الجدارات ليكتمل التطبيق في مدارس التعليم الفني والمزدوج مع بداية العام الدراسي 2024/ 2025