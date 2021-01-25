ميليشيات مسلحة.. رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق: مصر عاشت أياما سوداء في عهد الجماعة الإرهابية

قال اللواء حسن عبدالرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق، إنه كان في بعض الأحيان يلتقي بقيادات الإخوان الإرهابية ويعطي لهم التوجيهات، منوها أنهم كانوا يبتعدون عن الاصطدام بالأمن.





وأوضح خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن مصر عاشت أياما سوداء في عهد الجماعة الإرهابية؛ موضحا أننا في عهد الرئيس السيسي نعيش أزهى العصور.





وأكد، أن جهاز أمن الدولة يسعى دائما إلى عدم ترك الشباب للجماعة الإرهابية، منوها بأنهم كانوا يحرضون الشباب على الدولة ويحاولون تكوين الأجنحة العسكرية.





وأشار إلى أن كل ميليشيات الجماعات العسكرية ظهرت في مصر عقب أحداث يناير 2011؛ مرددا: «القوات المسلحة واجهت كل تحركات الإرهابيين في سيناء».