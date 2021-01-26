فصل التيار الكهربائي عن الدوية والزرابي بمركز بني سويف للصيانة..اليوم

ويتقدم قطاع الكهرباء بالاعتذار للمواطنين عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة،مناشدًا المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التى تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.

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كان قد وضع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، واللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، أكاليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بمعسكر قوات الأمن بأبو سليم بمناسبة احتفالات عيد الشرطة الــ 69،حيث عزفت الموسيقى العسكرية لحن سلام الشهيد،ثم قراءة الفاتحة على أرواح شهداء الواجب من أبناء الوطن، والدعاء بأن يتغمدهم الله عز وجل بواسع رحمته.





وشهدت المراسم كلا من : الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ ،بلال حبش نائب المحافظ، ورئيس مكتب المخابرات العامة بمحافظة بني سويف، و رئيس جهاز الأمن الوطني ببني سويف، واللواء محمد جلال رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية ببني سويف، والعميد طيار أركان حرب مدحت كامل قائد قاعدة بني سويف الجوية،اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد،والعقيد وفقي سعد حسن المستشار العسكري للمحافظة،واللواء وليد البيلي رئيس مركز ومدينة بني سويف وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية