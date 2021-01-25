حكم صلاة المريض جالسا.. وهل ينقص أجره؟ الإفتاء تجيب.. فيديو

هل يجوز الصلاة خلف إمام يصلي جالسا؟

أفاد الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأن القيام ركن من أركان الصلاة المفروضة، إلا إذا كان الإنسان عاجزا عن الوقوف.



وأضاف وسام، فى إجابته عن سؤال «ما حكم من يصلى جالسًا مع قدرته على القيام؟»، أنه لا مانع من أن يصلي الشخص وهو جالس ولكن فى حال إذا كان مريضا أو لا يستطيع القيام فله أن يصلى وهو جالس، فتصح الصلاة ولا تكون باطلة مع كون الوقوف ركنا فى الفريضة.





