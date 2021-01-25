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توك شو

أرملة الشهيد ياسر عصر: تكريمي من الرئيس السيسي شرف عظيم لنا

الإثنين 25/يناير/2021 - 09:22 م
الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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عادل نصار
عبرت صفاء هاشم، زوجة الشهيد البطل اللواء ياسر عصر، عن عميق تقديرها وسعادتها بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي لها، مؤكدة أنها فخورة بتكريم الرئيس خلال حفل عيد الشرطة. 

وأضافت "هاشم"، في تصريحات تلفزيونية مذاعة عبر شاشة "TeN" مساء اليوم، الاثنين، إن تكريم الرئيس شرف واعتزاز، متابعة أن "زوجى كان سندا ليّ، وحاجة مش سهلة أبدا أن أشوف الحادث، وأكثر حاجة بيحبها هو إنقاذ حياة الناس". 

وتابعت زوجة الشهيد، "فخورة بزوجى الذى شرفنا حيًا وميتًا، وفخورة ببلدى التى لا تنسى أبناءها وشهداءها الأبطال وأبناؤهم فى منتهى الفخر لما يسمعوا اسمه، وبيقولو بابا عملنا كل حاجة حلوة هو وعايش وهو متوفي"، مشيرة إلي أن لديها شابين يدرسان في كلية الشرطة.
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