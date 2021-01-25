أرملة الشهيد ياسر عصر: تكريمي من الرئيس السيسي شرف عظيم لنا

عبرت صفاء هاشم، زوجة الشهيد البطل اللواء ياسر عصر، عن عميق تقديرها وسعادتها بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي لها، مؤكدة أنها فخورة بتكريم الرئيس خلال حفل عيد الشرطة.





وأضافت "هاشم"، في تصريحات تلفزيونية مذاعة عبر شاشة "TeN" مساء اليوم، الاثنين، إن تكريم الرئيس شرف واعتزاز، متابعة أن "زوجى كان سندا ليّ، وحاجة مش سهلة أبدا أن أشوف الحادث، وأكثر حاجة بيحبها هو إنقاذ حياة الناس".



