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محافظات

‏محافظ الفيوم: لقاحات فيروس كورونا وصلت وخطة للتوزيع

الإثنين 25/يناير/2021 - 09:40 م
الدكتور أحمد الأنصاري
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود
ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماع اللجنة العليا لمتابعة موقف مجابهة فيروس كورونا، وذلك للوقوف على نسبة الإشغال بمستشفيات العزل والإتاحة السريرية، ومعدلات استخدام الاكسجين، ومراجعة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية، والحالة العامة بالمستشفيات المركزية والجامعية والخاصة والعزل.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، والدكتور ياسر حتاتة عميد كلية الطب جامعة الفيوم، والدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة، والدكتور عصام على حسن مدير التدريب بمستشفى جامعة الفيوم، ومديري المستشفيات، والطوارئ، والطب الوقائي، والأمراض المستوطنة، والحميات، والصدر، والإسعاف، والرعاية الأساسية، والعلاج الحر، والعلاجي.

أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أنه خلال الاجتماع، استعرض مسئولو المستشفيات، نسبة الإشغال لحالات "كورونا" وأعداد أسرّة العناية المركزة بها، واستعرضت مدير مستشفي الصدر، أعمال التطوير ورفع الكفاءة التى تمت بالمستشفي، وكذا حالة المستشفي قبل وبعد التطوير.

ومن جهته، وجه محافظ الفيوم، بسرعة تجهيز مستشفى الصدر لتعمل بكامل طاقتها بعد تطويرها ورفع كفاءتها، لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا، لتعمل جنبًا إلى جنب مع مستشفى حميات الفيوم، لتخفيف العبء عن مستشفي التأمين الصحي.

وجه المحافظ خلال الاجتماع باستمرار متابعة موقف كميات الأكسجين بمختلف المستشفيات، مؤكدًا على ضرورة ترشيد استهلاك الاكسجين وتوزيعه بالشكل الأمثل تفاديًا لسوء استخدامه، وملء تانكات واسطوانات الاكسجين الفارغة بصفة مستمرة، حرصًا على حياة المرضى.

ولفت المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم الى أن الاجتماع ناقش خطة توزيع لقاحات فيروس كورونا، وفي هذا الصدد أوضح وكيل وزارة الصحة أنه تم استلام الجرعات المطلوبة، لافتًا إلى أنه تم تجهيز مركز كيمان فارس الطبي بمدينة الفيوم، لتطعيم المرضى والفئات المستهدفة، كما تناول الاجتماع مراجعة رصيد الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات، ووجه المحافظ بمتابعة آليات صرف الأدوية بشكل دوري لضبط منظومة الصرف.

وفي نهاية الاجتماع، أعرب محافظ الفيوم، عن خالص شكره وتقديره للفريق الطبي بالكامل، مثمنًا جهودهم المبذولة في مواجهة هذا الوباء العالمي، موجهًا بصرف أي مستحقات مالية متأخرة للعاملين بالفرق الطبية الخاصة باستقبال مصابي "كورونا"، مشددًا على استمرار الجهود والتكاتف بين كافة الجهات لتوفير الرعاية الكاملة للمرضى.


أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن إزالة 65 حالة بناء مخالف في المهد على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وداخل الحيز العمراني بمختلف مراكز وقرى المحافظة خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر يناير الجاري، بالإضافة إلى حالتي تعدٍ بالزراعة على أراضي أملاك الدولة، مؤكدًا التصدى بكل حزم لكافة أشكال التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين. 

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والقرى، بضرورة التصدى لجميع حالات التعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، وأعمال البناء المخالف داخل الحيز العمراني، والإزالة الفورية للمخالفات فور وقوعها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع وقوع التعدي مرة أخرى. 
 
وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنه خلال الفترة من 1 – 20 يناير الجاري تم إزالة 52 حالة تعدٍ على مساحة فدانين و23 قيراط و12 سهمًا من الأراضي الزراعية، و12 حالة بناء مخالف على مساحة 1142 مترًا داخل الحيز العمراني، كما تم إزالة 3 حالات تعدٍ على أراضي أملاك الدولة، منها حالة واحدة بالبناء على مساحة 5745 مترًا، وحالتي تعدٍ بالزراعة على مساحة 3 قراريط و7 أسهم.  
‏محافظ الفيوم: لقاحات فيروس كورونا وصلت وخطة للتوزيع
‏محافظ الفيوم: لقاحات فيروس كورونا وصلت وخطة للتوزيع
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