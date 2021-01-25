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مساعد وزير الداخلية الأسبق: الشرطة لديها دائما خطة واضحة لمواجهة الجرائم

الإثنين 25/يناير/2021 - 09:19 م
الشرطة المصرية
الشرطة المصرية
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حمزة شعيب
قال اللواء محمد زكي مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن  الشرطة لديها دائما خطة واضحة لمواجهة الجرائم وأساس نجاح الخطة هو المعلومة الدقيقة، والخطة أيضا تضم جوانب التدريب التي يطبقها العنصر البشري من خلال تزويده بأحدث الأجهزة التكنولوجية.

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أحداث اليوم" والمذاع عبر قناة " إكسترا نيوز"،:"  رجال الشرطة يحاولون منع وقوع الجرائم ومنها الجريمة الإرهابية فالشرطة أداة لتنفيذ القانون، والإرهاب عبارة عن جريمة يقوم بها مجموعة أشخاص لتحقيق هدف إجرامي لا يمكن تبريره.

ونوه إلى  أن مصر تعد من أوائل الدول التي تمتلك أجهزة معلومات دقيقة ويجب تجديد هذه الأجهزة باستمرار من خلال الحذف والإضافة للمعلومات.
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