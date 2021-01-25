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محافظات

محافظ بني سويف يناقش الموقف التنفيذي لأعمال منظومة المخلفات الصلبة

الإثنين 25/يناير/2021 - 09:51 م
الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف
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محمد عبدالحليم
التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بمكتبه اليوم، الدكتور أحمد فاروق رئيس الجهاز التنفيذي لإدارة منظومة المخلفات الصلبة بوزارة البيئة.

وذلك بحضور بلال حبش نائب المحافظ، واللواء جمال مسعود السكرتير العام، واللواء حسام حمودة  السكرتير العام المساعد، والدكتورة أسماء سامي مدير الإدارة العامة لشؤون البيئة بالمحافظة، و محمد البحيري مسئول الملف بالمكتب الفني بالمحافظة. 

وخلال اللقاء ناقش المحافظ مع رئيس الجهاز التنفيذي  الموقف التنفيذي لمنظومة المخلفات الصلبة الجديدة ، والتي تشمل أعمال تطوير ورفع كفاءة وتقديم الدعم الفني وتنفيذ المخططات الرئيسية لإدارة المنظومة ومتابعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية من مصانع تدوير ومدافن ومحطات وسيطة بجانب متابعة الخطط التشغيلية للمعدات ،ضمن الخطة المشتركة التي يتم تنفيذها بالتعاون بين المحافظة ووزارتي البيئة والتنمية المحلية لتنفيذ منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات واتخاذ إجراءات عاجلة للنهوض بها وتحسين مستوى النظافة العامة بالمحافظة. 

كما تناول اللقاء نتائج الزيارة الميدانية التي اصطحب خلالها السكرتير العام المساعد رئيس الجهاز التنفيذي وشملت تفقد مخطط منظومة المخلفات الصلبة في عدد من مراكز المحافظة وتضمنت: المحطة الوسيطة بناصر ، وخلايا الدفن بسمسطا وسنور، وذلك لمتابعة من تم تنفيذه من أعمال المخطط،حيث أفاد رئيس الجهاز التنفيذي لإدارة منظومة المخلفات الصلبة أن الأعمال تسير بصورة جيدة ومنتظمة وفق الجدول الزمني المحدد لها، مشيرا إلى أنه من المقرر نهو الأعمال النهائية لخليتي الدفن بسمسطا وسنور وتسليمها خلال شهر أبريل القادم. 

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ووضع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، واللواء محمد مراد  مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، أكاليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بمعسكر قوات الأمن بأبو سليم بمناسبة احتفالات عيد الشرطة الــ 69،حيث عزفت الموسيقى العسكرية لحن سلام الشهيد، ثم  قراءة الفاتحة على أرواح شهداء الواجب من أبناء  الوطن، والدعاء بأن يتغمدهم  الله عز وجل  بواسع رحمته. 

وشهدت المراسم تواجد كل من : الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ ، بلال حبش نائب المحافظ، ورئيس مكتب المخابرات العامة بمحافظة بني سويف، و رئيس جهاز الأمن الوطني ببني سويف، واللواء محمد جلال رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية ببني سويف، والعميد طيار أركان حرب مدحت كامل قائد قاعدة بني سويف الجوية، اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، والعقيد وفقي سعد حسن المستشار العسكري للمحافظة، واللواء وليد البيلي رئيس مركز ومدينة بني سويف وعدد من  القيادات الأمنية  والعسكرية والتنفيذية.
محافظ بني سويف يناقش الموقف التنفيذي لأعمال منظومة المخلفات الصلبة
محافظ بني سويف يناقش الموقف التنفيذي لأعمال منظومة المخلفات الصلبة
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