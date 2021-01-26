بينها 1832 تجاوز السرعة .. ضبط 4 آلاف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.





أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 4062 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1832 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و87 مخالفة السير بدون تراخيص، و28 مخالفة موقف عشوائى، و20 مخالفات شروط التراخيص.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.



