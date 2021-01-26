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حوادث

بينها 1832 تجاوز السرعة .. ضبط 4 آلاف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 01:01 ص
حملات مرورية
حملات مرورية
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 4062 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1832 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و87 مخالفة السير بدون تراخيص، و28 مخالفة موقف عشوائى، و20 مخالفات شروط التراخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية. 

وذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .
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