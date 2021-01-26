جامعة بني سويف التكنولوجية: بروتوكول تعاون لدعم الجوانب العملية للطلاب

قال الدكتور سيد عبد القادر ، رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية ، إنه جار الانتهاء من الموافقة على بروتوكول تعاون خلال الفترة المقبلة.
أوضح خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن هذه البروتوكولات تأتي في إطار حرص الجامعة على دعم الجوانب العملية للطلاب ، وزيادة خبراتهم العملية في مختلف المجالات والتخصصات ، حتى يكون الطالب مؤهل للمنافسة في سوق العمل المحلي والدولي .
وأضاف "عبد القادر" أن الجامعة تسعى لتطوير مهارات الطلاب بصفة مستمرة ، وتعريفهم بأحدث البرامج الدراسية الجديدة وتلقيها على أيدي خبراء ومتخصصين في هذه المجالات والتخصصات .
كما أن الجامعة تتمع بإمكانيات تكنولوجية حديثة، وبنية تحتية جيدة ، حيث إن أعداد الطلاب بالجامعة ليست كبيرة، كما أن الطالب مؤهل بشكل كبير لتسخير هذه الإمكانيات في العملية التعليمية، والتعامل على المنصات الإلكترونية.
وكان رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية قد أوضح خلال تصريحات خاصة، أنه سيتم تحديد موعد إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الأسبوع الأول من الشهر القادم، لتبدأ عقب الانتهاء من إجازة نصف العام وفقًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات.