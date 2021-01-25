قرار مفاجئ من إدارة بايدن بشأن اليمن وميليشيا الحوثي

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الاثنين، إصدار ترخيص يسمح بالمعاملات التجارية مع دولة اليمن، بما في ذلك ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، حتى 26 فبراير المقبل، رغم تصنيفها جماعة إرهابية من قبل إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.





وبحسب وكالة "رويترز" للأنباء، فإن وزارة الخزانة الأمريكية على ما يبدو تحاول أن تبدد مخاوف الشركات والبنوك المنخرطة في معاملات تجارية مع اليمن، التي تعتمد بشكل أساسي على الواردات.



