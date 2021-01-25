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أخبار العالم

قرار مفاجئ من إدارة بايدن بشأن اليمن وميليشيا الحوثي

الإثنين 25/يناير/2021 - 09:36 م
الحوثيون (أرشيفية)
الحوثيون (أرشيفية)
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محمد عثمان
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الاثنين، إصدار ترخيص يسمح بالمعاملات التجارية مع دولة اليمن، بما في ذلك ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، حتى 26 فبراير المقبل، رغم تصنيفها جماعة إرهابية من قبل إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

وبحسب وكالة "رويترز" للأنباء، فإن وزارة الخزانة الأمريكية على ما يبدو تحاول أن تبدد مخاوف الشركات والبنوك المنخرطة في معاملات تجارية مع اليمن، التي تعتمد بشكل أساسي على الواردات.

يذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت في وقت سابق أنها بدأت مراجعة قرار تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن متحدث باسم الخارجية الأمريكية قوله إن الوزارة بدأت في مراجعة تصنيف جماعة الحوثيين في اليمن منظمة إرهابية، كما تعمل بأسرع ما يمكن لإنهاء العملية واتخاذ القرار.

وكان أنتوني بلينكن مرشح الرئيس الأمريكي جو بايدن لمنصب وزير الخارجية صرح في وقت سابق بأن الإدارة الجديدة، ستراجع قرار تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية.
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