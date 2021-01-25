رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق: 28 يناير 2011 أصعب أيام حياتي

قال اللواء حسن عبدالرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق، إن كل الخرافات التي تذاع على فضائيات الإرهابية في تركيا وقطر مجرد «هجص»؛ مشيرا إلى أن مصر عاشت أياما سوداء في عهد الجماعة الإرهابية.





وأوضح خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسي، إن جماعة الإخوان الإرهابية جبناء وكانوا يقفون خلف الستار في أحداث يناير؛ مرددا: «كانوا يضحون بالنشطاء السياسيين وهم في الصفوف الخلفية».





وأكد أن أصعب اللحظات التي مرت عليه هو يوم الجمعة 28 يناير وانهيار جهاز أمن الدولة والداخلية؛ مشيدا بدور القوات المسلحة في السيطرة على الوضع ومنع سقوط البلاد.





وأشار إلى أن كل الميليشيات الجماعات العسكرية ظهرت في مصر عقب أحداث يناير 2011؛ مرددا: «القوات المسلحة واجهت كل تحركات الإرهابيين في سيناء».





ونوه، بأن الجماعة الإرهابية كانت تتلقي التمويلات منذ عهد الرئيس جمال عبد الناصر ودائما ما يستغلون الأموال في إسقاط الدولة المصرية.