وثائق مسربة تكشف تمويل قطر لجماعة الإخوان بـ 120 مليون يورو

أعدت قناة"الغد"، تقريرا مصورا، تحت عنوان "وثائق مسربة تكشف تمويل قطر للإخوان في أوروبا "، وهو فيلم وثائقي من إنتاج "دويتشة فيلة" يعرض وثائق سرية تفكك شبكات التمويل المعقدة التي تشتخدمها قطر لتمويل جماعة الإخوان في أوروبا .
وأشار التقرير إلى أن الوثائق التي سربت من داخل مبنى "منظمة قطر الخيرية" تتضمن تحويلات بنكية ومراسلات إلكترونية تكشف أن "قطر الخيرية" لم تكن إلا غطاء لتمويل أنشطة متطرفة في أوروبا، بينما تجمع المنظمة الخيرية الأموال تحت مسمى إغاثة الفقراء.
كما أكد التقرير المصور، أن الحقيقة أن المنظمة مولت 140 مشروعا للإسلام السياسي بتكلفة 120 مليون يورو ومن بين المتبرعين اليدوان الأميري القطري وشخصيات قطرية بارزة ضخت الأموال لكيانات مثل التجمع الإسلامي في ألمانيا منظمة مسلمي فرنسا واتحاد الجليات الإسلامية في إيطاليا لبناء مساجد ومقرات تحت ذريعة إقامة الشعائر ونشر الثقافة الإسلامية، كما كشفت أن هذه المشروعات نفذتها كيانات لصيقة بجماعة الإخوان لنشر أفكار متطرفة.
وأوضح التقرير، أن جهات أوروبية رقابية مثل هيئة حماية الدستور الألمانية أكدت ذلك ، كما يستعرض الفيلم شهادات على لسان منشقين عن الجماعة يؤكدون أن الإخوان استخدموا تلك الكيانات للاتصال المباشر معهم وتكليفهم بمهام محددة تتعلق بنشر موروث "حشن البنا الفكري تحت شعار الإسلام هو الحل في مواجهة التعددية الثقافية ومبادئ الدولة المدنية في أوروبا، وأن لجماعة الإخوان اليد العليا في تحديد أوجه إنفاق كل التبرعات الورادة لمسلمي أوروبا لدرجة أن يوسف القرضاوي أحد أكبر مشايخ الإخوان هو المسئول عن تحديد أين ينفق القطريون أموالهم؟.
ونوه التقرير، إلى قطر استخرجت جوازات سفر دبلوماسية لبعض أعضاء تلك الجماعات كي تسهل عملية تنقلهم داخل أوروبا وحيازة حقائب غير قابلة للتفتيش.