وثائق مسربة تكشف تمويل قطر لجماعة الإخوان بـ 120 مليون يورو

أعدت قناة"الغد"، تقريرا مصورا، تحت عنوان "وثائق مسربة تكشف تمويل قطر للإخوان في أوروبا "، وهو فيلم وثائقي من إنتاج "دويتشة فيلة" يعرض وثائق سرية تفكك شبكات التمويل المعقدة التي تشتخدمها قطر لتمويل جماعة الإخوان في أوروبا .





وأشار التقرير إلى أن الوثائق التي سربت من داخل مبنى "منظمة قطر الخيرية" تتضمن تحويلات بنكية ومراسلات إلكترونية تكشف أن "قطر الخيرية" لم تكن إلا غطاء لتمويل أنشطة متطرفة في أوروبا، بينما تجمع المنظمة الخيرية الأموال تحت مسمى إغاثة الفقراء.





كما أكد التقرير المصور، أن الحقيقة أن المنظمة مولت 140 مشروعا للإسلام السياسي بتكلفة 120 مليون يورو ومن بين المتبرعين اليدوان الأميري القطري وشخصيات قطرية بارزة ضخت الأموال لكيانات مثل التجمع الإسلامي في ألمانيا منظمة مسلمي فرنسا واتحاد الجليات الإسلامية في إيطاليا لبناء مساجد ومقرات تحت ذريعة إقامة الشعائر ونشر الثقافة الإسلامية، كما كشفت أن هذه المشروعات نفذتها كيانات لصيقة بجماعة الإخوان لنشر أفكار متطرفة.





وأوضح التقرير، أن جهات أوروبية رقابية مثل هيئة حماية الدستور الألمانية أكدت ذلك ، كما يستعرض الفيلم شهادات على لسان منشقين عن الجماعة يؤكدون أن الإخوان استخدموا تلك الكيانات للاتصال المباشر معهم وتكليفهم بمهام محددة تتعلق بنشر موروث "حشن البنا الفكري تحت شعار الإسلام هو الحل في مواجهة التعددية الثقافية ومبادئ الدولة المدنية في أوروبا، وأن لجماعة الإخوان اليد العليا في تحديد أوجه إنفاق كل التبرعات الورادة لمسلمي أوروبا لدرجة أن يوسف القرضاوي أحد أكبر مشايخ الإخوان هو المسئول عن تحديد أين ينفق القطريون أموالهم؟.





ونوه التقرير، إلى قطر استخرجت جوازات سفر دبلوماسية لبعض أعضاء تلك الجماعات كي تسهل عملية تنقلهم داخل أوروبا وحيازة حقائب غير قابلة للتفتيش.



