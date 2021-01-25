ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وثائق مسربة تكشف تمويل قطر لجماعة الإخوان بـ 120 مليون يورو

الإثنين 25/يناير/2021 - 09:41 م
تميم بن حمد
تميم بن حمد
Advertisements
عادل نصار
أعدت قناة"الغد"، تقريرا مصورا، تحت عنوان "وثائق مسربة تكشف تمويل قطر للإخوان في أوروبا "، وهو فيلم وثائقي من إنتاج "دويتشة فيلة" يعرض وثائق سرية  تفكك شبكات التمويل المعقدة التي تشتخدمها قطر لتمويل جماعة الإخوان في أوروبا .

وأشار التقرير إلى أن الوثائق التي سربت من داخل مبنى "منظمة قطر الخيرية" تتضمن تحويلات بنكية ومراسلات إلكترونية تكشف أن "قطر الخيرية" لم تكن إلا غطاء لتمويل أنشطة متطرفة في أوروبا،  بينما تجمع المنظمة الخيرية الأموال تحت مسمى إغاثة الفقراء.

كما أكد التقرير المصور، أن الحقيقة أن المنظمة مولت 140 مشروعا للإسلام السياسي بتكلفة 120 مليون يورو  ومن بين المتبرعين اليدوان الأميري القطري وشخصيات قطرية بارزة ضخت الأموال لكيانات مثل التجمع الإسلامي في ألمانيا منظمة مسلمي فرنسا واتحاد الجليات الإسلامية في إيطاليا لبناء مساجد ومقرات تحت ذريعة إقامة الشعائر ونشر الثقافة الإسلامية، كما كشفت أن هذه المشروعات نفذتها كيانات لصيقة بجماعة الإخوان لنشر أفكار متطرفة. 

 وأوضح التقرير، أن جهات أوروبية رقابية مثل هيئة حماية الدستور الألمانية أكدت ذلك ، كما يستعرض الفيلم شهادات على لسان منشقين عن الجماعة يؤكدون أن الإخوان استخدموا تلك الكيانات للاتصال المباشر معهم وتكليفهم بمهام محددة تتعلق بنشر موروث "حشن البنا الفكري تحت شعار الإسلام هو الحل في مواجهة التعددية الثقافية ومبادئ الدولة المدنية في أوروبا، وأن لجماعة الإخوان اليد العليا في تحديد أوجه إنفاق كل التبرعات الورادة لمسلمي أوروبا لدرجة أن يوسف القرضاوي أحد أكبر مشايخ الإخوان هو المسئول عن تحديد أين ينفق القطريون أموالهم؟.

ونوه التقرير، إلى قطر استخرجت جوازات سفر دبلوماسية لبعض أعضاء تلك الجماعات كي تسهل عملية تنقلهم داخل أوروبا وحيازة حقائب غير قابلة للتفتيش.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد إعلان هيئة كبار العلماء في السعودية جماعة الإخوان إرهابية.. حقوقيون: خطوة هامة تأخرت كثيرا والقرار تصدى لفكر الجماعة المتطرف المأخوذ عن سيد قطب

الدوحة تدعم الحوثيين بالأموال والأسلحة.. أدلة دامغة تكشف تورط قطر في حرب اليمن

وثائق مسربة: إرهابيو القاعدة بتركيا في حماية أردوغان

وثائق تكشف تعامل المخابرات التركية مع مقاتلي داعش والقاعدة

ترشيحاتنا

وزير الرياضة: مستعدون لاستضافة بطولة العالم للناشئين والشباب في السلاح

لعدم التعزية في والدتها| غادة نافع تفتح النار على إسعاد يونس وصفاء أبو السعود

أطفال بلا أوراق وزواج غير موثق.. مأساة جديدة لشباب الإخوان في تركيا

مرض متوطن.. تحذير عاجل من الصحة العالمية حول مستقبل كورونا

قام بتنفيذها..أسرة عبلة الكحلاوي تبلغ أسامة الأزهري بوصيتها

نادي ZED يضم نجم الزمالك السابق بعد فشل مفاوضاته مع طنطا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تبدأ من 38 ألفا .. تعرف على مواصفات النسخة الكورية الشهيرة هيونداي اكسيل

مفهوم رياضي وتصميم عصري..مواصفات وأسعار هوندا سيفيك 2021 في مصر

تعرف على أسعار مرسيدس C 180 في السوق المصري