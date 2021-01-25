عودة للجدل.. محمد نجاتي من جديد: الفنان يتعامل مع الجمهور بشكل أكبر من دكتور الجامعة وشيخ المسجد

قال الفنان محمد نجاتي ، تعليقا على تصريحاته الأخيرة حول تأثير الفن والدين في المجتمع، إنه لا يجرؤ التحدث عن شيخ المسجد ودكتور الجامعة لأنهما قيمة وقامة في المجتمع كبيرة. أحدلأنهماوقامة





وأضاف محمد نجاتي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج " آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"،: "لم أقارن بين الفن وشيوخ المسجد ولم أصرح بأن الممثل أفضل من شيخ المسجد في خطبة الجمعة".





وتابع محمد نجاتي: "كنت أتحدث في حاجة معينة وهى تأثير الفن وتعامله المباشر مع الجمهور، والفنان يتعامل مع الجمهور أكثر من شيخ المسجد ودكتور الجامعة، ومن خلال الفيلم أو المسلسل ادخل داخل وجدان الجمهور في الشارع".





وأكمل محمد نجاتي: " مسؤولية الفن كبيرة في الارتقاء بالمجتمع، و دكتور الجامعة معلم وشيخ المسجد معلم والفنان معلم وكل فرد في مجاله وتخصصه ".



