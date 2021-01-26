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حوادث

الداخلية تشن حملات لضبط قضايا التهريب بمنافذ الجمهورية

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 06:59 ص
حملات امنية
حملات امنية
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية حهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط 3 قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع – معدات مستعملة)، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص المخدرة تم ضبط قضية، وفى مجال الأمن العام تم ضبط 34 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح - مخالفات مسطح مائى)، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (629) مخالفة مرورية متنوعة.

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (193) حكماً قضائياً متنوعاً، وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط قضية.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
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