بين الأمل والتردد..«صدى البلد» يرصد رحلة التسجيل للحصول على لقاح كورونا فى مستشفى عزل أبو خليفة

- تخصيص مستشفى أبو خليفة للعزل الطبي بالإسماعيلية لتلقي لقاح كورونا

- ملء استمارة وكارت متابعة وإقرار للموافقة على تلقي التطعيم

- التطعيم بثلاث مستشفيات لتلقي اللقاح





رافق صدى البلد، الاطقم الطبية المستفيدة من الحصول علي لقاح كورونا، حيث يقوم عضو الفريق الطبي بتسجيل اسمه وبياناته وفتح ملف بقسم الاستقبال، وملئ استمارة وكارت المتابعة والإقرار الذي يوقع عليه الأطباء لموافقتهم على تلقي تطعيم لقاح كورونا في مستشفى أبو خليفة للعزل في الإسماعيلية.





ويستلم عضو الفريق الطبي المستفيد استثماره، تتضمن عدة أسئلة تحتاج إجابة عن 14 سؤالا منها: هل يعاني اليوم أو خلال العشرة أيام الماضية من أي عرض من هذه الأعراض (قشعريرة ـ حمى ـ سعال ـ ضيق التنفس ـ آلام في العضلات والجسم ـ الصداع ـ فقدان للطعم أو الرائحة ـ التهاب الحلق ـ احتقان أو سيلان الأنف ـ الغثيان والقيء أو الإسهال)، والإجابة أيضا حول إصابته خلال الثلاثة أشهر الماضية بعدوى كوفيد 19 أو تم الاشتباه في إصابتك به، وهل تلقيت تطعيمات في غضون 14 يوما مثل تطعيم الإنفلونزا الموسمية؟





وينتظر عضو الفريق الطبي، خلال دقائق، رسالة تأكيد علي تليفونه المحمول، تؤكد قبول طلبه بالحصول علي اللقاح.





ويتوجه بعدها الي غرفة تلقي لقاح كورونا، ويجيب علي اسئلة قسم التمريض الخاصة باصابته بمرض مزمن او سابقة اصابته بفيروس كورونا.





وبعد قياس درجة الحرارة والضغط والسكر لعضو الفريق الطبي، يحصل علي لقاح كورونا، علي ان يعاود للحصول علي الجرعة الثانية بعد مرور 21 يوم.





وقالت وزارة الصحة، إن كارت متابعة لقاح فيروس كورونا، يتضمن الرقم التسجيلي والاسم الرباعي لمتلقي اللقاح، والرقم القومي، ورقم الهاتف، وتاريخ الجرعة الأولى، واسم المسئول عن التطعيم، واسم المنشأة الطبية، وموعد تلقي الجرعة الثانية، وتاريخ الجرعة الثانية، واسم المسئول عن التطعيم.





وقالت وزارة الصحة والسكان، إن يوم الأحد انطلقت أولى دفعات التطعيم بلقاح كورونا الصيني «سينوفارم» في مصر.





ويبدا التطعيم بثلاث مستشفيات، أبو خليفة في الإسماعيلية، والنجيلة بمطروح، والعجوزة بالجيزة، وذلك بالدفعة الأولى من اللقاحات المخصصة، لتطعيم الأطقم الطبية بها.





وأعلن اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، التعاقد مع شركة "R-pharma" وشركة "Serum Institute" الهندية، المصنعين للقاح فيروس كورونا "أسترازينيكيا/أكسفورد"؛ للحصول على 20 مليون جرعة.





وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، إن اللقاحات آمنة وفعالة، ويتم توفير لقاحات كورونا بناءً على توجهات القيادة السياسية لوقاية المواطنين من عدوى كورونا.





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