مشروع قانون جديد لإعفاء المستشفيات الأهلية من فواتير المرافق.. ونواب: يساعد في تحسين الخدمة .. ولابد من وضع شروط قبل تطبيقه

عبد الفتاح محمد : لابد من وضع شروط قبل إعفاء المستشفيات الأهلية من فواتير المرافق

أمين مسعود: إعفاء المستشفيات الأهلية من فواتير المرافق يساعد في تحسين الخدمة الطبية المقدمة

حسن خليل: المستشفيات الأهلية ملجأ للفقراء.. ودعمها واجب وطني









تقدم النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان، رئيس الهيئة البرلمانية، لحزب الإصلاح والتنمية، رسميا الاثنين، بمشروع قانون بإضافة تعديل للفقرة "ي " من المادة 18بالقانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، من أجل إعفاء المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية الأهلية من 75% لفواتير المرافق من الكهرباء والغاز والمياه والإنترنت، وذلك كما هو مطبق بقانون الهيئات الشبابية، تخفيفًا للنفقات عليهم، ودعمًا لأداء مهمتهم الاجتماعية.





وبحسب المذكرة الإيضاحية المشروع القانون فإنه يستهدف تقليل النفقات التي تتكبدها جميع المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية الخاضعة لقانون الجمعيات الأهلية، في سبيل أدائها لمهمتها في مجال الخدمة الطبية، أسوة وقياسا علي ما تقدمه مراكز الشباب من خدمات شبابية للشباب، فالدافع هنا أولى وأسمى، فعلاج الشباب وجميع أفراد المجتمع وتقديم الخدمة الصحية أهم بكثير من الخدمات التى تقدمها الدولة، فعلاج المواطنين في بعض الأوقات قد يكون أهم من إطعامهم، لأن التقصير فيها يساوي الحياة وليس لدينا في مجتمعنا شيء أهم من صحة المواطن المصري وحياته.









ومن هذا المنطلق، أكد عدد من النواب في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، على أهمية تطبيق هذا القانون نظرًا لمساهمته في تحسين الخدمات الطبية المقدمة من المستشفيات الأهلية، مشيرين إلى أن المستشفيات الأهلية تعمل في المقام الأول في الحفاظ على صحة المواطنين دون النظر إلى تحقيق الربح؛ مما يؤكد ضرورة تطبيقه حتى إذا سبق دراستها أولا لتحديد من يستحق الدعم منهم.









وفي هذا السياق، علّق النائب عبد الفتاح محمد، عضو مجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان، بشأن إعفاء المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية الأهلية من 75% لفواتير المرافق من الكهرباء والغاز والمياه والإنترنت، وذلك كما هو مطبق بقانون الهيئات الشبابية، قائلًا " هذا القانون قابل للدراسة من قبل نواب المجلس ولكن لابد من دراسة المستشفيات الأهلية التي تستحق لذلك أولا".





أوضح "محمد"، في تصريح خاص لـ" صدى البلد"، أن تقليص نسبة الفواتير الخاصة بالمرافق للمؤسسات والمستشفيات الأهلية لـ75℅ أمر صعب للغاية، مشيرًا إلى أن هذه الفواتير تنتمي للشركات تجمع هذه المستحقات لتوفير الخدمة المستحقة لهؤلاء المؤسسات.





وأكد عضو مجلس النواب، أن هذه الفواتير ليست مطبقة فقط على المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية الأهلية بل مطبقة أيضًا على المساجد والكنائس، لافتًا إلى ضرورة دراسة القانون المقدم جيدًا قبل بدء تنفيذه.





وتابع :" في حالة تنفيذه يجب عمل بحث للمستشفيات الأهلية التي تحتاج لدعم قبل تطبيق القانون عليها؛ وذلك لتوفير الدعم للمؤسسات الأكثر احتياجًا".





ومن جانبه، أشاد النائب حسن خليل، عضو مجلس النواب، بمشروع القانون المقدم من النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان، بشأن إعفاء المستشفيات الأهلية من 75% لفواتير المرافق من الكهرباء والغاز والمياه والإنترنت، وذلك كما هو مطبق بقانون الهيئات الشبابية، قائلًا "أمر محترم ولابد من السعي على تطبيقه في تلك المستشفيات التي تستحق للدعم دائما" .





وأفاد "خليل"، في تصريح خاص لـ" صدى البلد"، أن المستشفيات الأهلية تعمل في المقام الأول للحفاظ على صحة المواطنين دون النظر إلى تحقيق الربح، مؤكدا على ضرورة تطبيق هذا القانون في أقصى سرعة خاصة في تلك الآونة التي تساهم فيها تلك المستشفيات في أزمة كورونا.





وأشار عضو مجلس النواب، إلى أهمية تقديم يد العون لهذه المؤسسات والمستشفيات الأهلية التي هدفها الأول والأخير هو تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بصورة جيدة من قبل الدولة، موضحًا أن تحفيق قيمة الفواتير أمر محبذ لمساعدة هذه المستشفيات .









وبدوره، ثمن النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان، بشأن إعفاء المستشفيات الأهلية من 75% من فواتير المرافق من الكهرباء والغاز والمياه والإنترنت، وذلك كما هو مطبق بقانون الهيئات الشبابية، لافتًا إلى أنه يساعد المستشفيات الأهلية في تحسين الخدمات الطبية المقدمة.





وقال "مسعود"، في تصريح خاص لـ" صدى البلد"، إن إعفاء المستشفيات الأهلية من دفع فواتير المرافق يساهم في تحسين الخدمات الصحية التي تقدمها للمواطنين بصورة ملحوظة، مؤكدًا أن تطبيق هذا القانون يساعدهم في توفير مبالغ مالية ضخمة يمكن استغلالها في شراء أجهزة طبية حديثة وتوفير المستلزمات الطبية .





وطالب عضو مجلس النواب، بزيادة الميزانية المخصصة للقطاع للطبى بهدف تقديم مستوى أفضل للرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، علاوة على الاستمرار في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل التي تساعد في كافلة العديد من الأسر الأكثر احتياجا والفقيرة.