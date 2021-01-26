أميرة صابر: نتلقى آلاف الطلبات من الشباب للانضمام لتنسيقية الشباب..فيديو

قالت النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: انني تابعة اللي حزب معارض ولم اكن اتخيل ان اجلس مع زملائي من الأحزاب الموالية للاتفاق على ما هو نافع للبلاد بغض النظر عن توجهاتنا مؤكدة أن ما يحكمنا جميعا هو الوصول إلى هدف مشترك يعود بفائدة على بالوطن . الأحزابعلىتوجهاتناأنإلىعلى





وأضافت اميرة صابر خلال لقائها في برنامج الحياة اليوم المذاع علي قناه الحياه: منذ زمن طويل لم ارى مناظرات سياسية بين فصيلين وهذا يحدث الان في البرلمان المصري مؤكدة ان تنسيقية شباب الاحزاب تتلقى الاف من طلبات الانضمام إليها من قبل الشباب بسبب شعورهم انهم أصبح لهم وجود .



