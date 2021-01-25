مدير أمن المنوفية يوزع الورد والحلوى على المواطنين

وزع اليوم اللواء أحمد فاروق مدير أمن المنوفية، الورد والحلوى علي المواطنين في احتفالات عيد الشرطة.





جاء ذلك وسط فرحة من المواطنين الذين هنئوا قيادات الشرطه بشعارات تحيا مصر ورفع علم مصر.





كما قام اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية واللواء أحمد فاروق القرن مساعد وزير الداخلية - مدير أمن المنوفية بوضع إكليلًا من الزهور علي النصب التذكاري لشهداء الشرطة بمعسكر قوات الأمن المركزي بمدينة قويسنا احتفالا بالذكرى الـ 69 لعيد الشرطة، يرافقهم نائب المحافظ والسكرتير العام والمستشار العسكري للمحافظة ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة ، حيث عزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد والسلام الجمهوري.











