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فن

فاضي شوية لـ حمزة نمرة تقترب من تحقيق 30 مليون مشاهدة.. فيديو

الإثنين 25/يناير/2021 - 09:50 م
صدى البلد
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شروق حمدى
حققت أغنية "فاضي شوية" لـ حمزة نمرة، نجاحا كبيرا وتخطت حاجز الـ 27 مليون مشاهدة بعد 3 أسابيع من طرحها عبر اليوتيوب.

تقول كلمات الأغنية: "آه يا سلام .. سيبنا الوقت يعدي أوام .. ما حسبناش اللحظة الجاية .. دا اسمه كلام .. عيشنا العمر نربّي حمام .. بس نسينا نقوم غيّة، ومايهمكش عادي ..اسمع مني الساعة دي".

مش وقت عتاب أو لوم .. فيها ايه لو نرجع تاني .. وبدل ما تكون وحداني .. تسندني معاك ونقوم .. فاضي شوية .. نشرب قهوة فى حتة بعيدة.. إعزمني على نكتة جديدة .. وخلّي حساب الضحك عليّا".

"فاضي شوية" كلمات: خليل عز الدين، وألحان: حمزة نَمِرة، وتوزيع: كريم عبد الوهاب، جيتار: مصطفى أصلان.
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