البنك المركزي: 2.4 تريليون جنيه محفظة الأوراق المالية للبنوك بالعملة المحلية في أغسطس

ارتفعت أرصدة الأوراق المالية بالعملة المحلية لعملاء البنوك بنهاية أغسطس الماضي مسجلة 2.4 تريليون جنيه مقابل 2.3 تريليون جنيه في يوليو السابق له ومقارنة بـ 2.26 تريليون جنيه في يونيو 2020.









وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول إجمالي أرصدة الأوراق المالية بالعملة المحلية للقطاع الحكومي إلى 2.3 تريليون جنيه في أغسطس السابق مقابل 2.2 تريليون جنيه في يوليو الماضي ومقارنة بـ 2.17 تريليون جنيه في يونيو 2020.

















ووصلت أرصدة الأوراق المالية للقطاع العام نحو 340 مليون جنيه في أغسطس الماضي بعد أن كانت 300 مليون جنيه في الشهر السابق له ومقارنة بـ255 مليون جنيه في يونيو 2020.









وحسب التقرير، فإن أرصدة الأوراق المالية لقطاع الأعمال الخاص نحو 95.44 مليار جنيه في أغسطس الماضي مقابل 94.311 مليار جنيه في يوليو من نفس العام ومقارنة بـ 92.642 مليار جنيه في يونيو 2020.









ووصلت أرصدة الأوراق المالية بالعملة المحلية للقطاع الخارجي إلى 8 ملايين جنيه في أغسطس الماضي مقابل 11 مليونا في يوليو ويونيو من نفس العام على التوالي.