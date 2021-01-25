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إعادة النظر في قوانين العمل بسبب كورونا.. أحمد موسى يعرض كلمة محمد أبو العينين في مجلس النواب اليوم

الإثنين 25/يناير/2021 - 09:45 م
النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
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عبد الخالق صلاح
عرض الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، كلمة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب.

وقال محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إننا في حاجة إلى إعادة النظر في قوانين العمل، خاصة بعد جائحة فيروس كورونا والتي أرست عوامل جديدة مثل العمل عن بعد.

وأكد في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، بحضور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنه لابد من إرساء قواعد بشأن حقوق هذه العمالة، متسائلًا "هل تختلف حقوقها عن العمالة المباشرة؟".

ودعا "أبو العينين"، إلى ضرورة العمل على إرساء مبدأ التنافسية وتكريم العمال المتفوقين، قائلًا "نفسنا نشوف تكريم للعامل المثالي والعامل المبدع في كافة المجالات".

وشدد وكيل مجلس النواب، على أهمية العمل على دراسة كافة التحديات في مجال العمل، لاسيما في ظل أزمة فيروس كورونا، داعيا إلى أهمية أن يكون هناك اهتمام بالعمالة المدربة وفقا للتطور التكنولوجي الهائل في كافة المجالات.

وحرص النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، على تقديم التهنئة لرجال الشرطة بمناسبة عيدهم الـ69، قائلا: فخورين بكل الإنجازات التاريخية منذ رحيل الاستعمار والتي يقوم بها رجال الشرطة في الأمن والاستقرار وتقديم الخدمات المقدمة للشعب المصري.

ونوه أبو العينين، بأن رجال الشرطة أعادوا لنا الأمن والأمان ثم أتو بكل ما هو جديد في الرقمنة لتسهيل تقديم الخدمات أمام المواطنين.

ونعى أبو العينين، العالمة الجليلة عبلة الكحلاوي، قائلا: كانت رمزا للمرأة وكانت أمينة على الدعوة الإسلامية.

وتابع: كانت رمزا وقيمة لعظيمات مصر، وهي قدمت الكثير باسم الدين والإنسانية في أعمال الخير والأعمال التي نفخر أن تقدمها مصر على مستوى العالم.​

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