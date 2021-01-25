ليفل الوحش.. تامر أمين عن مواجهة الدنمارك بمونديال اليد: عندهم المطرقة ومفيش حاجة بعيدة على ربنا.. فيديو

هنأ الإعلامي تامر أمين، منتخب مصر لكرة اليد على لـ دور الثمانية في بطولة كأس العالم لكرة اليد المقامة على أرض مصر. التأهلبطولة





وقال تامر امين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، :" مصر تواجه الدنمارك في ربع نهائي مونديال اليد، وإحنا خبطنا في ليفل الوحش ".





وأضاف تامر أمين:" الدنمارك بطل العالم لكن مفيش حاجة بعيدة عن ربنا، وعاجبني تصريحات الجهاز الفني لمنتخب مصر بأن المنتخب جاهز لمباراة الدنمارك".





وأكمل تامر أمين:" ربنا كبير ونمتلك لاعبين على مستوى عالي من الاحترافية وقادرين على تحقيق المكسب في مبارة الدنمارك ولكن علينا التركيز وتلافي الأخطاء".





وتابع تامر أمين:" الدنمارك تمتلك لاعب يدعى مايكل هانسن يطلق عليه المطرقة والصاروخ وبيعمل كل حاجة في كرة اليد ".



