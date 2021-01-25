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ليفل الوحش.. تامر أمين عن مواجهة الدنمارك بمونديال اليد: عندهم المطرقة ومفيش حاجة بعيدة على ربنا.. فيديو

الإثنين 25/يناير/2021 - 10:23 م
منتخب مصر لكرة اليد
منتخب مصر لكرة اليد
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هاني حسين
هنأ الإعلامي تامر أمين،  منتخب مصر لكرة اليد على التأهل  لـ دور الثمانية في بطولة كأس العالم لكرة اليد المقامة على أرض مصر.

وقال تامر امين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، :" مصر تواجه الدنمارك في  ربع نهائي مونديال اليد، وإحنا خبطنا في ليفل الوحش ".

 وأضاف تامر أمين:"  الدنمارك بطل العالم لكن مفيش حاجة بعيدة عن ربنا، وعاجبني تصريحات الجهاز الفني لمنتخب مصر  بأن المنتخب جاهز لمباراة الدنمارك".

وأكمل تامر أمين:" ربنا كبير ونمتلك لاعبين على مستوى عالي من الاحترافية وقادرين على تحقيق المكسب في مبارة الدنمارك ولكن علينا التركيز  وتلافي الأخطاء".

وتابع تامر أمين:"  الدنمارك تمتلك لاعب يدعى مايكل هانسن يطلق عليه المطرقة والصاروخ وبيعمل كل حاجة في كرة اليد ".

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