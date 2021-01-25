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اقتصاد

التموين تقر خدمة السجل التجاري المميز بـ100 جنيه.. اعرف أكثر

الإثنين 25/يناير/2021 - 10:12 م
وزارة التموين
وزارة التموين
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محمد يحيي
قرر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تعديل مسمي مكتب سجل تجاري شمال القاهرة التابع للوزارة؛ ليصبح مكتب سجل تجاري شمال القاهرة المميز.

قال "المصيلحي" في قرار صادر بجريدة الوقائع المصرية؛ إن تكلفة تقديم خدمة السجل التجاري المميز للجمهور تقدر بـ100 جنيه مصري ، تضاف على كافة خدمات السجل التجاري.

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وذكر " المصيلحي" إنه سيتم العمل بتلك التعليمات اعتبارا من أمس الأحد وعلي الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

وأعلن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، في وقت سابق، تفعيل خدمة الحجز الإلكترونى للحصول على خدمات السجل التجارى من خلال موقع جهاز تنمية التجارة الداخلية، ويستطيع العميل الدخول على الموقع الإلكترونى لجهاز تنمية التجارة الداخلية وحجز الخدمة التى  يريدها قبل التوجه إلى مكتب السجل التجارى للحصول على الخدمة، وتتيح هذه خدمة للمواطن معرفة يوم ذهابه إلى مكتب السجل، وأيضا الوقت المحددة له للتواجد داخل المكتب.
التموين تقر خدمة السجل التجاري المميز بـ100 جنيه.. اعرف أكثر
التموين تقر خدمة السجل التجاري المميز بـ100 جنيه.. اعرف أكثر
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