التموين تقر خدمة السجل التجاري المميز بـ100 جنيه.. اعرف أكثر





قال "المصيلحي" في قرار صادر بجريدة الوقائع المصرية؛ إن تكلفة تقديم خدمة السجل التجاري المميز للجمهور تقدر بـ100 جنيه مصري ، تضاف على كافة خدمات السجل التجاري.





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وأعلن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، في وقت سابق، تفعيل خدمة الحجز الإلكترونى للحصول على خدمات السجل التجارى من خلال موقع جهاز تنمية التجارة الداخلية، ويستطيع العميل الدخول على الموقع الإلكترونى لجهاز تنمية التجارة الداخلية وحجز الخدمة التى يريدها قبل التوجه إلى مكتب السجل التجارى للحصول على الخدمة، وتتيح هذه خدمة للمواطن معرفة يوم ذهابه إلى مكتب السجل، وأيضا الوقت المحددة له للتواجد داخل المكتب.

وذكر " المصيلحي" إنه سيتم العمل بتلك التعليمات اعتبارا من أمس الأحد وعلي الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.